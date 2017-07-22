Как THG.ru уже сообщали ранее, геймеры живут сейчас в ожидании начала продаж видеокарт Radeon RX 6700 XT - они должны стартовать 18 марта. В этот день в розничной продаже появятся первые партии дефицитных ускорителей графики AMD Radeon RX 6700 XT по цене 479 долларов (35 100 руб.).
Видимо, для того чтобы заранее предоставить потенциальным покупателям необходимую информацию, в сети стали появляться технические результаты тестов, отражающие реальные характеристики нового изделия еще до старта продаж.
Сначала в базе данных Geekbench появились данные о производительности видеокарт Radeon RX 6700 XT, полученные на оценке выполнений операций через API графических библиотек OpenCL и Vulkan. Позднее появилась информация о производительности в игровом режиме с трассировкой лучей при разрешениях 1440p и 1080p. В тоже время детальных сведений о производительности еще не так много, в том числе данных синтетических тестов 3DMark.
Новые ценные показатели по карте 6700 XT появились в базе данных тестов Ashes of the Singularity. Они представляют особую ценность, потому что даны в сравнении с аналогичными результатами в тех же тестах, но полученные для видеокарты предыдущего поколения Radeon RX 5700XT. Благодаря им, есть возможность сравнить видеокарты и оценить, насколько возросла производительность с переходом от прошлого поколения архитектуры к новому.
Тесты Ashes of the Singularity для видеокарты Radeon RX 6700 XT проводились при установках Crazy («максимально возможные») в режимах 1080p, 1440p и 4K. Тест показал следующие результаты:
[Crazy 1080p]
Radeon RX 6700 XT: 9300 (126%)
Radeon RX 5700 XT: 7400 (100%)
[Crazy 1440p]
Radeon RX 6700 XT: 8800 (133%)
Radeon RX 5700 XT: 6600 (100%)
[Crazy 2160p]
Radeon RX 6700 XT: 7600 (136%)
Radeon RX 5700 XT: 5600 (100%)
Оценка полученных данных позволяет заявить, что производительность видеокарты RX 6700 XT, имеющей 2560 вычислительных потоковых процессоров, в среднем превзошла на 32% своего предшественника Radeon RX 5700XT, встроенного на базе графического процессора Navi 10 с аналогичным количеством потоковых процессоров (2560).
В то же время сравнение нельзя считать идеальным, чтобы заявить о явном преимуществе новой архитектуры над прежней. Все дело в тактовых частотах. Новая видеокарта RX 6700 XT работает на тактовой частоте 2321 МГц, тогда как ее предшественница Radeon RX 5700 XT использует тактовую частоту 1605 МГц. Превышение частот составляет почти 676 МГц над моделью на основе RDNA1.
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