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Qualcomm создает игровую Android-консоль наподобие Nintendo Switch

24 марта 2021, 14:41




Согласно просочившимся слухам, американская Qualcomm ведет разработку игровой консоли под управлением Android, а ее дизайн будет напоминать Nintendo Switch.

Эту информацию опубликовало онлайн-издание Android Police, в распоряжение которого попали снимки прототипа будущего устройства. Сообщается, что его запуск ожидается в 2022 году. Судя по опубликованному снимку, внешний вид устройства действительно напоминает Nintendo Switch.

Qualcomm создает игровую Android-консоль в стиле Nintendo Switch


По слухам, прототип Qualcomm будет иметь характерную особенность: съемные боковые контроллеры, устанавливаемые с двух сторон гаджета. Их разработкой занимается другой производитель, относящийся к числу известных и крупных участников рынка. Однако имя компании не называется.

Создаваемая игровая консоль напоминает переработанный смартфон. При ее разработке не ставится задача достижения минимальной толщины устройства, поэтому от новинки можно ожидать роста эффективности работы и производительности на фоне возможностей смартфонов, где существует тренд на занижение толщины, что препятствует наращиванию вычислительной мощности.

Qualcomm создает игровую Android-консоль в стиле Nintendo Switch


Дополнительное пространство, образовавшееся за счет более толстого корпуса, можно использовать для аккумулятора большей емкости. Даже если его емкость возрастет до 6000 мАч, это будет существенным шагом вперед по сравнению с Nintendo Switch с батареей на 4310 мАч. Qualcomm собирается добавить быструю зарядку Quick Charge, что создаст дополнительные преимущества и удобство в использовании.

Сообщается, что игровая консоль Qualcomm будет иметь дисплейный вывод. Это позволит подключать ее к монитору или телевизору. К сожалению, неизвестно, будет ли для этого использоваться порт зарядки USB-C или отдельный разъем.

Qualcomm планирует поставлять устройство под управлением Android 12 с приложениями и сервисами Google. Помимо этого, в нем появится еще не выпущенное приложение Epic Games Store, а также собственная контентная платформа Qualcomm.

К сожалению, отмечают эксперты, пока не был слышно о переговорах Qualcomm с существующими платформами потоковой передачи игр. По мнению экспертов, такое развитие очень вероятно, поскольку в этом случае Qualcomm сможет обеспечить себя постоянным притоком нового контента.

Ожидается, что игровая консоль Qualcomm будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon следующего поколения и получит поддержку 5G благодаря модему Snapdragon X55. Будет присутствовать поддержка GPS, Bluetooth, акселерометр и двухзонное деление сенсорной панели.

По данным источника, новая консоль Qualcomm получит ценник около 300 долларов. Возможно, эта оценка касается модели, работающей только с сетями Wi-Fi. Тогда модель для 5G будет стоить дороже.

Qualcomm пока отказалась комментировать эту утечку.



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