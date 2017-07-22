Компания Samsung является одним из крупнейших в мире производителей полупроводниковых микросхем. Она выпускает процессоры для многих брендов, в числе которых AMD, IBM, Nvidia, Qualcomm и других. В прошлом Samsung выпускала процессоры и для Apple.
Согласно последним слухам, ее новым контрактным заказчиком станет китайская компания Huawei. Согласно имеющимся документам, Huawei войдет в список клиентов Samsung уже к концу этого года.
Согласно сведениям, полученным из Китая и опубликованным через портал SamMobile, имеющим тесные связи с Samsung, компания Samsung Foundry собирается производить 5-нм чипсеты Huawei Kirin 9000L.
Сообщается, что новый чипсет Kirin 9000L будет поддерживать сети 5G, однако будет работать на более низкой тактовой частоте по сравнению с ранее выпускавшимися моделями чипов (Kirin 9000 и Kirin 9000E). Большие высокопроизводительные ядра Kirin 9000L будут работать на тактовой частоте 2,86 ГГц, тогда как у Kirin 9000 они работали на 3,13 ГГц.
Новый чипсет будет оснащен 18-ядерным графическим процессором Mali-G78. Для сравнения, Kirin 9000 использовал 24-ядерный, а Kirin 9000E - 22-ядерный графический процессор Mali-G78. В состав нового чипсета Kirin 9000L войдут одно большое и одно малое ядра поддержки искусственного интеллекта.
Осуществимость объявленных неофициально планов Samsung пока вызывает удивление. США наложили запрет на торговлю с Huawei технологиями и продуктами, использующими американские технологии. Поэтому сейчас китайской компании очень сложно наладить выпуск собственных чипов серии Kirin 9000. Они были спроектированы под высокие технологические нормы, поэтому выбор производителей у Huawei не так широк. Фактически чипы могут выпускать только TSMC и Samsung.
Согласно правилам, установленным США, если компания намерена вести бизнес с Huawei, то ей потребуется получить предварительное одобрение со стороны правительства США. До сих пор нет ясности, получила ли уже Samsung необходимое одобрение или этот вопрос все еще находится в процессе обсуждений.
Ожидается, что Kirin 9000L будет использоваться в смартфонах и планшетах Huawei среднего класса.
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