Британская компания Arm представила новую архитектуру ARMv9, пришедшую на смену ARMv8 - лучшей по всеобщим оценкам мобильной архитектуры нынешнего времени из расчета производительности на ватт затраченной энергии. Выпуск архитектуры нового поколения, как пишет вендор в пресс-релизе, вызван «глобальным спросом на повсеместную специализированную обработку данных с постоянно расширяемой защитой безопасности и широким использованием инструментов искусственного интеллекта (AI)».
Главным условием стала полная совместимость на уровне архитектуры с предыдущей версией - ARMv8.
Механизмы построения безопасности данных отражены в дорожной карте ARMv9 в виде направления Arm Confidential Compute Architecture (CCA). Согласно новой концепции, конфиденциальность вычислений будет защищаться от другой части кода и попыток имплантации сторонних данных. Будут также реализованы различные механизмы, препятствующие модификации данных во время использования, причем даже если запросы поступают из привилегированных программных процессов. Эффект будет достигаться путем выполнения вычислений в аппаратно-защищенной среде.
Поддержка средств искусственного интеллекта начинала развиваться компанией ARM в партнерстве с Fujitsu. Плодом их сотрудничества стало создание технологии Scalable Vector Extension (SVE). Эта технология лежит в основе самого быстрого суперкомпьютера в мире Fugaku, установленного в Центре вычислительных наук Института физико-химических исследований в Кобе, Япония. Теперь ARM анонсирует развитие этого направления в виде подмножества SVE2 for ARMv9. Новый инструментарий обеспечит расширенные возможности машинного обучения (ML) и цифровой обработки сигналов (DSP), которые применяются в широком наборе приложений.
Помимо этого технология SVE2 наращивает возможности обработки данных в сетях 5G, реализации прикладных задач для виртуальной и дополненной реальности, поддержки рабочих нагрузок машинного обучения. ARM рассчитывает продолжать добавлять новые механизмы ИИ и в будущем. Их поддержка сейчас встроена, в первую очередь, за счет инновационных решений на базе графических процессоров Mali и нейропроцессоров NPU Ethos. Согласно новой ARMv9, в будущем будут привлекаться также ресурсы центрального процессорного блока в дополнение к уже используемым процессорным мощностям.
С переходом на ARMv9 компания рассчитывает получить рост производительности процессора более чем на 30%. Этот запас вычислительной мощности будет востребован для мобильных и инфраструктурных приложений. По оценкам ARM, новая архитектура будет актуальна в двух следующих поколениях процессоров.
Однако, отмечается в пресс-релизе, для будущего применения недостаточно только увеличивать вычислительную мощность. Сейчас повсеместно наблюдается тренд в сторону наращивания специализированной обработки. Эта часть технологии описывается через методологию проектирования ARM Total Compute. Она позволит добиваться дальнейшего роста производительности вычислений за счет целенаправленной оптимизации оборудования и программного обеспечения на системном уровне.
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