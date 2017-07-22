РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

ARM объявила о создании архитектуры ARMv9 нового поколения

31 марта 2021, 13:18




Британская компания Arm представила новую архитектуру ARMv9, пришедшую на смену ARMv8 - лучшей по всеобщим оценкам мобильной архитектуры нынешнего времени из расчета производительности на ватт затраченной энергии. Выпуск архитектуры нового поколения, как пишет вендор в пресс-релизе, вызван «глобальным спросом на повсеместную специализированную обработку данных с постоянно расширяемой защитой безопасности и широким использованием инструментов искусственного интеллекта (AI)».

Главным условием стала полная совместимость на уровне архитектуры с предыдущей версией - ARMv8.

Arm объявила о создании архитектуры ARMv9 нового поколения


Механизмы построения безопасности данных отражены в дорожной карте ARMv9 в виде направления Arm Confidential Compute Architecture (CCA). Согласно новой концепции, конфиденциальность вычислений будет защищаться от другой части кода и попыток имплантации сторонних данных. Будут также реализованы различные механизмы, препятствующие модификации данных во время использования, причем даже если запросы поступают из привилегированных программных процессов. Эффект будет достигаться путем выполнения вычислений в аппаратно-защищенной среде.

Arm объявила о создании архитектуры ARMv9 нового поколения


Поддержка средств искусственного интеллекта начинала развиваться компанией ARM в партнерстве с Fujitsu. Плодом их сотрудничества стало создание технологии Scalable Vector Extension (SVE). Эта технология лежит в основе самого быстрого суперкомпьютера в мире Fugaku, установленного в Центре вычислительных наук Института физико-химических исследований в Кобе, Япония. Теперь ARM анонсирует развитие этого направления в виде подмножества SVE2 for ARMv9. Новый инструментарий обеспечит расширенные возможности машинного обучения (ML) и цифровой обработки сигналов (DSP), которые применяются в широком наборе приложений.

Arm объявила о создании архитектуры ARMv9 нового поколения


Помимо этого технология SVE2 наращивает возможности обработки данных в сетях 5G, реализации прикладных задач для виртуальной и дополненной реальности, поддержки рабочих нагрузок машинного обучения. ARM рассчитывает продолжать добавлять новые механизмы ИИ и в будущем. Их поддержка сейчас встроена, в первую очередь, за счет инновационных решений на базе графических процессоров Mali и нейропроцессоров NPU Ethos. Согласно новой ARMv9, в будущем будут привлекаться также ресурсы центрального процессорного блока в дополнение к уже используемым процессорным мощностям.

С переходом на ARMv9 компания рассчитывает получить рост производительности процессора более чем на 30%. Этот запас вычислительной мощности будет востребован для мобильных и инфраструктурных приложений. По оценкам ARM, новая архитектура будет актуальна в двух следующих поколениях процессоров.

Arm объявила о создании архитектуры ARMv9 нового поколения


Однако, отмечается в пресс-релизе, для будущего применения недостаточно только увеличивать вычислительную мощность. Сейчас повсеместно наблюдается тренд в сторону наращивания специализированной обработки. Эта часть технологии описывается через методологию проектирования ARM Total Compute. Она позволит добиваться дальнейшего роста производительности вычислений за счет целенаправленной оптимизации оборудования и программного обеспечения на системном уровне.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD готова урезать быстрый кэш на своих будущих гибридных процессорах
  • Процессор Intel Core i9-11900K три раза преодолел планку 7 ГГц и не сгорел
  • Первые 7-нм процессоры Intel Core новой архитектуры Meteor Lake появятся в 2023 году
  • Процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения появятся к концу года
  • Qualcomm выпустит Snapdragon на базе процессора NUVIA в 2022 году вместе с выходом Apple M3

    • следующая новость
    Ограничения на майнинг с GeForce RTX 3060 полностью обошли

    предыдущая новость
    Samsung изменила предустановку своих смартфонов в России с риском снизить их эффективность

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг – это призвание Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Доступные альтернативы GoPro Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 марта, 2021

    Контроллер SM2708 SD Express компании Silicon Motion поддерживает SD 8.0

    Пользователь iPhone лишился 600 тыс. долларов из-за приложения в Apple Store

    Computex 2021 пройдет без живого общения

    Realme GT Neo стал первым смартфоном на чипсете MediaTek Dimensity 1200

    Google создал приложение Stack для защищенного сканирования файлов

    Ограничения на майнинг с GeForce RTX 3060 полностью обошли

    ARM объявила о создании архитектуры ARMv9 нового поколения

    Samsung изменила предустановку своих смартфонов в России с риском снизить их эффективность

    TSMC может поднять цены на 25%: стоимость смартфонов пойдет вверх

    30 марта, 2021

    Xiaomi выпустила премиальные модели ноутбуков Mi Laptop Pro 14/15 2021

    Cooler Master выпустил корпус MasterCase EG200 для установки графического или майнинг-процессора

    Складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold вышел официально

    AMD готова урезать быстрый кэш в новых гибридных процессорах

    Mushkin выпустил геймерские SSD-накопители серий Delta и Gamma

    Kingston Digital выпустила SSD-накопитель NV1 для компактных ноутбуков и компьютеров

    29 марта, 2021

    Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark

    Xiaomi Mi 11 Lite стал самым легким смартфоном в истории компании

    MediaTek обогнала Qualcomm по количеству выпущенных мобильных процессоров в 2020 году

    ASUS выпустила укороченную видеокарту GeForce RTX 3060 Phoenix

    Процессор Intel Core i9-11900K три раза преодолел планку 7 ГГц и не сгорел

    ССЫЛКИ