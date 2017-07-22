Популярная среди сборщиков компьютеров компания XIGMATEK анонсировала новую модель игровогокорпуса Aquarius S. Она представляет собой компактную версию полноразмерного корпуса Aquarius Plus, выпущенного ранее и также предназначенного для сборки игрового компьютера.
Как уже отмечено, обе модели предназначены для геймеров и киберспортсменов, которые хотят собрать компьютер мечты собственными руками. Это будет игровой настольный компьютер, у которого предусмотрено достаточно места для установки системы жидкостного охлаждения.
Главное отличие компактной модели Aquarius S - это меньшая глубина корпуса. Иными словами, модель Aquarius S предоставляет только две площадки для установки 140/120-миллиметровых вентиляторов внутри корпуса: на верхней и нижней панелях. Полноразмерная модель Aquarius Plus предоставляет три площадки под вентиляторы.
Несмотря на компактный дизайн, новый корпус Aquarius S позволяет легко установить графические карты длиной до 32 см, процессорные кулеры высотой до 17 см и блоки питания длиной до 20 см. Отсек для блока питания ориентирован так, что потребуется установка на боку в вертикальном положении.
Дизайн корпуса предусматривает две панели из закаленного стекла, расположенные спереди и с левой стороны.
Для установки накопителей имеются два 3,5-дюймовых лотка, в каждый из которых может установить и 2,5-дюймовые диски. Кроме того, есть три дополнительных места крепежа под 2,5-дюймовые накопители, которые расположены над материнской платой.
Размеры корпуса Aquarius S: 349 x 285 x 430 мм (ДxШxВ). Цена модели не раскрыта.