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Intel представила новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения с архитектурой Ice Lake SP

07 апреля 2021, 09:31




Корпорация Intel представила новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения с кодовым названием Ice Lake. Они предназначены для выстраивания высокопроизводительных платформ для дата-центров. Как обещает Intel, их применение позволит добиться существенной экономии при самых различных сценариях применения - от облака до сетей и интеллектуальной периферии. Источник экономии - оптимизация работы процессора.

Intel представила новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения с архитектурой Ice Lake SP


Новое семейство пришло на смену Intel Xeon Scalable 2-го поколения, которое было выпущено около двух лет назад, но так и не смогло долго удержаться на верхних позициях. Совсем скоро их обошли процессоры AMD Epyc, сумевшие показать более высокие результаты благодаря появившейся возможности объединять в один сокет до 64 ядер и поддерживать такие нужные для корпоративного применения функции, как PCIe 4.0. Не так давно, в середине марта этого года, AMD объявила о выпуске процессоров Epyc 3-го поколения (Milan). Теперь Intel делает ответный шаг, представляя семейство Ice Lake-SP.

Новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения обеспечивают значительный прирост производительности. В среднем, Intel оценивает рост производительности на уровне 46% для самых распространенных рабочих нагрузок, используемых в ЦОДах, по сравнению с предыдущим поколением. Прирост производительности по операциям ИИ составляет 74% по сравнению с предыдущим поколением. При сравнении с системами 5-летней давности прирост производительности составляет 2,65 раза.

Intel представила новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения с архитектурой Ice Lake SP


Новые процессоры получили ряд расширенных платформенных возможностей, такие как встроенная система безопасности с поддержкой технологии Intel SGX, ускорение криптографических вычислений с технологией Intel Crypto Acceleration, ИИ-вычисления с привлечением технологии Intel DL Boost.

Новый чип Ice Lake-SP может иметь до 40 процессорных ядер, что в 1,42 раза больше по сравнению с топовым чипом Cascade Lake. Тепловая мощность (TDP) составляет от 85 Вт до 270 Вт. Типовой размер кэша L3 - 1,5 Мбайт на ядро, что в сумме дает до 60 Мбайт, хотя существуют несколько решений, где размер кэша может доходить до 2,25 Мбайт на ядро.

В отличие от процессоров Intel Cascade Lake предыдущего поколения, которые имели шесть каналов доступа к памяти, у нового поколения Ice Lake-SP количество каналов выросло до восьми. Тем самым Intel сумела достичь уровня AMD Epyc.

Добавление дополнительных ядер привело к рекордным показателям роста производительности. Теперь 28-ядерный Xeon Platinum 8280 способен поддерживать базовую тактовую частоту 2,7 ГГц, а максимальная частота в режиме разгона одного ядра может доходить до 4 ГГц, в то время как в режиме разгона всех ядер тактовая частота может подниматься до 3,7/3,5/2,9 ГГц (в зависимости от используемого набора инструкций - AVX2 или AVX-512). 40-ядерный Xeon Scalable 8380 может разгоняться по всем ядрам до частоты 3 ГГц, а его максимальная тактовая частота на одно ядро - 3,4 ГГц.

Intel представила новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения с архитектурой Ice Lake SP


Заявленные Intel улучшения производительности достигаются благодаря росту IPC (количества инструкций на такт) по сравнению с предыдущей архитектурой Intel и за счет увеличения количества ядер. В то же время рост производительности в среднем составляет 1,46 раза, как заявляет Intel - это может означать, что в процессорах Ice Lake-SP раскрыт не весь заложенный потенциал и еще есть резервы.

Сможет ли новое поколение процессоров Intel поколебать первенство AMD, пока непонятно. Пока большинство независимых экспертов сходятся во мнении, что первенство все-таки сохранится на стороне AMD.

Intel рассчитывает занять лидирующие позиции, в первую очередь, за счет следующих преимуществ:

  • высокой производительности и оптимального распределения рабочих нагрузок в гибридных облачных средах, высокопроизводительных вычислениях (HPC), сетевых приложениях и интеллектуальных периферийных устройствах, реализованных в новых процессорах Intel Xeon Scalable 3-го поколения за счет оптимизированной архитектуры взаимодействия с устройствами памяти и хранения данных Intel Optane, адаптерами Ethernet, программируемыми логическими матрицами (FPGA);
  • гибкой архитектуры со встроенной функцией ускорения операций ИИ с технологией Intel DL Boost и расширенными функциями безопасности для защиты данных и кода приложений с помощью технологий Intel Software Guard Extension (Intel SGX) и Intel Crypto Acceleration;
  • широкого распространения новых процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения для различных сегментов рынка, в том числе среди крупнейших мировых провайдеров облачных сервисов.


Сообщается, что в первом квартале 2021 года уже было поставлено более 200 000 единиц новых процессоров, представлено более 250 уникальных разработок от 50 производственных партнеров.

Intel представила новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения с архитектурой Ice Lake SP




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