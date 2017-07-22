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Разработчик PUBG Mobile создает новую научно-фантастическую игру Vertical

12 апреля 2021, 19:22




Разработчики популярного многопользовательского экшена PUBG Mobile ведут разработку новой игры. Об этом удалось узнать благодаря публикации слухов от игрового канала PlayerIGN.По слухам, это будет научно-фантастический экшн, который сейчас разрабатывается под кодовым названием Vertical.

Разработчик PUBG Mobile создает новую научно-фантастическую игру Vertical


Информацию о новой игре сообщил участник проекта PlayerIGN. Он разместил в своем Twitter-аккаунте снимки экрана со списками вакансий PUBG, которые компания хотела бы заполнить. В них названы позиции, которые относятся к процессу разработки игр. Появление таких позиций может указывать на то, что проект находится на начальной стадии кодирования.

Разработчик PUBG Mobile создает новую научно-фантастическую игру Vertical


Широкое распространение этой информации возникло благодаря публикации в издании TechRadar. Оно также сообщило, что игра находится на текущий момент на стадии разработки. По всей видимости, на ее доработку уйдет еще, как минимум, два, а может и три года.



«Информатор» из PlayerIGN считает, что игра, возможно, станет продолжением многопользовательской онлайн-игры в жанре королевской битвы PlayerUnknown's Battlegrounds. В этой предыдущей игре может участвовать до 100 игроков, которые десантируются на остров и ищут снаряжение и оружие, чтобы убить других участников. Их цель самим остаться в живых.

В игре существует доступная безопасная зона на внутриигровой карте. Со временем эта зона начинает уменьшаться, делая доступное пространство более тесным. Это ведет к столкновениями среди игроков между собой. Последний выживший игрок или команда побеждает в раунде.

Отмечается, что в отличие от оригинальной, популярной игры Battle Royale, ее сиквел не может носить тоже название.

Кроме того, указывается, что новая игра будет разрабатываться на базе движка Unreal Engine 4.

В настоящее время компания открыла 14 новых вакансий для игровых разработчиков. Сюда входят художник по фону, художник по монтажу видео, художник по персонажам, художник по свету и т.д. Есть также вакансии в командах разработчиков и технических специалистов.



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