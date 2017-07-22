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NVIDIA представила процессор GRACE для суперкомпьютеров нового поколения

13 апреля 2021, 11:07




В первый день проведения конференции для разработчиков GTC 2021 компания NVIDIA объявила о создании процессора GRACE для суперкомпьютеров нового поколения. Он относится к продуктам корпоративного класса и не будет выпускаться для розничного рынка. Новый процессор предназначен для выполнения масштабных прикладных задач, связанных с ИИ и HPC.

В основе процессора GRACE использована архитектура ARM. Сам новый процессор относится к продуктам следующего поколения, обеспечивая 10-кратный прирост производительности в системах, связанных с использованием ИИ-моделей.

NVIDIA представила процессор GRACE для суперкомпьютеров нового поколения

Процессор NVIDIA GRACE. Источник: NVIDIA


NVIDIA уже подтвердила, что процессор GRACE поддерживает высокую пропускную способность доступа к памяти. Ее скорость превышает 500 Гбит/с, имеется поддержка памяти типа LPDDR5X с коррекцией ошибок ECC. Для подключения к графическому процессору применяется выделенный канал Cache Coherent NVLINK с пропускной способностью более 900 Гбит/с. Интерконнект между вычислительными процессорами осуществляется на скоростях свыше 600 Гбит/с.

NVIDIA представила процессор GRACE для суперкомпьютеров нового поколения

Процессор NVIDIA GRACE. Источник: NVIDIA


Новые процессоры планируется развивать в рамках архитектуры ARM. Необходимо также отметить, что процессор GRACE сейчас только анонсирован как продукт. Его фактическое появление на рынке с оснащением ядрами Neoverse нового поколения ожидается в 2023 год. Сообщается, производительность новых ядер Neoverse превысит 300 единиц SPECrate 2017 - интегральной характеристики производительности, учитывающей операции над целочисленными значениями и над значениями с плавающей точкой.

В то же время NVIDIA не сообщает количество устанавливаемых ядер Neoverse, но отмечает, что они производятся на базе 5 нм техпроцесса. Это позволяет предположить, что эталонная платформа выстраивается по технологии плиточной сетки (mesh network), когда единицей конструкции процессора выступает плитка CPU Tile, из которых формируются суперплиточные конструкции, собираемые затем в ядерную сетку верхнего уровня.

NVIDIA представила процессор GRACE для суперкомпьютеров нового поколения

Ядра Neoverse предыдущего поколения


Как заявил Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA, основная цель разработки нового процессора состоит в выстраивании новой компьютерной архитектуры, позволяющей обрабатывать «немыслимые по меркам сегодняшнего дня объемы данных».

NVIDIA представила процессор GRACE для суперкомпьютеров нового поколения

Архитектура процессоров NVIDIA GRACE. Источник: NVIDIA


Первыми пользователями процессоров GRACE станут Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр (CSCS) и Лос-Аламосская национальная лаборатория. Они планируют ввести в эксплуатацию суперкомпьютеры на базе новых процессоров Grace в 2023 году. Разработкой этих систем будет заниматься компания Hewlett Packard Enterprise.



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