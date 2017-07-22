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Sony намерена создать мобильные версии своих игр для PlayStation

13 апреля 2021, 15:19




Эксперты сайта видеоигр Eurogamer обнаружили среди вакансий компании Sony новую позицию - руководителя мобильного подразделения PlayStation Studios. В ее описании сообщается, что в круг его обязанностей войдет развитие популярных игровых франшиз PlayStation в переложении для мобильных устройств. Ожидается, что созданные под его руководством игры не будут уступать по уровню качества и привлекательности оригиналам для игровой приставки.

Sony намерена создать мобильные версии своих популярных игр для PlayStation


Проект перевода существующих игр в мобильные версии, похоже, рассчитан на период от трех до пяти лет. Новый руководитель команды мобильных разработчиков, вероятно, будет участвовать в портировании на новую платформу игр из коллекции PlayStation, а также в процессе популяризации созданных мобильных приложений. Sony готова вкладывать необходимые средства в их продвижение.

Ранее Sony уже предпринимала шаги по созданию мобильных версий своих популярных игр, запускаемых с консоли PlayStation. Компания развивала свою экосистему и планировала получить более широкую аудиторию поклонников. Однако проект не был настолько удачным, как хотелось японцам.



Речь идет о попытке развития игрового Android-смартфона от компании Sony Ericsson, который получил название Sony Ericsson Xperia Play. Впервые он был официально анонсирован в феврале 2011 г. Аппарат представлял собой боковой слайдер, имел специальные игровые кнопки и сенсорные зоны. Модель работала на ОС Android 2.3 (Gingerbread). Аппаратное оснащение было построено на платформе Scorpion ARM v7 1 ГГц со встроенным графическим ускорителем.

Sony намерена создать мобильные версии своих популярных игр для PlayStation

Sony Ericsson Xperia Play


До официального анонса устройства в интернете ходили слухи, что Sony планирует сделать игровой смартфон для эксклюзивного запуска собственных игр. Слух распространяли сторонние разработчики. Но успеха не получилось, и он так и не стал «мобильной версией» игровой консоли PlayStation.

По мнению аналитиков, будущее франшиз мобильных игр PlayStation имеет широкие экономические перспективы, поскольку в случае успеха Sony сумеет охватить более широкую аудиторию. Это принесет Sony большой доход за счет покупок игр в приложениях.

Однако на пути к реализации мобильных игр есть серьезные препятствия. Новый руководитель мобильной разработки Sony PlayStation Studios должен будет добиться того же уровня зрелищности, качества и привлекательности, к которому привыкли на консольных играх Sony. Только в этом случае любители игр будут использовать смартфоны для их запуска.



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