Недавно Twitter-пользователь Olrak29 опубликовал обновленную версию дорожной карты процессоров AMD Ryzen. Она указывает на ряд существенных изменений, которые ожидают увидеть в развитии линейки Zen 4. Эти изменения коснутся в первую очередь настольных и мобильных моделей процессоров.
Наиболее значимые изменения коснутся моделей, предшествующие будущей линейке Ryzen 7000. Отмечается, что приход микроархитектуры Zen 4 в линейку AMD Ryzen будет связан прежде всего с большими изменениями в самом чипсете. По слухам, в состав моделей AMD Raphael войдут процессорные ядра с архитектурой Zen 4 и интегрированные средства поддержки графики на основе RDNA 2. Выпуск семейства AMD Raphael будет связан с переходом на узлы, выпускаемые на базе 5 нм литографии. Процессоры этой серии будут поддерживать PCIe 5.0 и работу с памятью DDR5. Для установки процессоров потребуется переход на материнские платы нового поколения, выстроенные на платформе AMD AM5.
Особо отмечается переход на интегрированную графику для всех процессоров AMD Ryzen, начиная с серии Ryzen 7000. До сих пор наличие мощной интегрированной поддержки графики считалось привилегией настольных процессоров Intel. Теперь AMD намерена взять реванш.
По сравнению с более ранней серией AMD Ryzen 5000, модели Raphael будут интересны также оверклокерам. AMD планирует оставить открытыми средства управления их производительностью. Все преимущества улучшенных ядер архитектуры Zen 4, достоинства современного 5-нм техпроцесса, память DDR5 и высокопроизводительные каналы PCIe 5.0 становятся доступны тем, кто намерен выжать из процессоров полную мощность.
Предшественником семейства AMD Raphael выступает серия AMD Warhol на базе Zen 3+. Предполагается, что интерес к AMD Warhol также проявится, благодаря улучшениям по сравнению с нынешними процессорами Zen 3, переходом на 6-нм литографию и рядом небольших изменений, внесенных в микроархитектуру.
Что касается мобильных процессоров, то дорожная карта указывает на модели Rembrandt, которые придут на смену Cezanne. Они будут отличаться улучшенными ядрами Zen3, предоставлением интегрированной поддержки графики на основе RDNA 2, поддержкой PCIe4 и памяти LDPDDR5. Многие надеются, что появление процессоров Rembrandt станет стимулом для развития мощных мобильных игр, чему будут способствовать ее развитые средства встроенной поддержки графики.
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