РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD незаметно наращивает свою линейку процессоров Ryzen серии 5000G

13 апреля 2021, 23:14




AMD продолжает наращивать свою линейку настольных процессоров Ryzen серии 5000G, но делает это неприметно. Есть несколько причин, которые заставляют ее следовать выбранной тактике.

Это вызывает вопросы, потому что есть немало пользователей, которые предпочитают собирать компьютеры самостоятельно. Но в силу разных причин, не последнее место среди которых занимает существующий ныне дефицит процессоров, AMD временно воздерживается от поставок новых продуктов в розничный канал. Так произошло и с новыми настольными процессорами серии AMD Ryzen 5000G, которые AMD выпускает сейчас только в канал OEM-сборщиков.

AMD незаметно наращивает свою линейку процессоров Ryzen серии 5000G


Старшая модель среди новинок - 8-ядерный процессор Ryzen 7 5700G. Он работает на тактовой частоте 3,8 ГГЦ с возможностью разгона до 4,6 ГГц. Размер кэша L2 составляет 4 Мбайт, L3 - 16 Мбайт. Тепловая мощность (Configurable TDP, cTDP) составляет 45-65 Вт.

AMD незаметно наращивает свою линейку процессоров Ryzen серии 5000G


По оценкам AMD, производительность 8-ядерного процессора Ryzen 7 5700G в создании контента на 38% превышает показатели процессора Intel Core i7-10700 (Comet Lake-S). Общая производительность процессора Ryzen 7 5700G на 80% выше, чем у названного соперника от Intel.

AMD незаметно наращивает свою линейку процессоров Ryzen серии 5000G


AMD незаметно наращивает свою линейку процессоров Ryzen серии 5000G


Как показывают результаты тестов, у процессора Ryzen 7 5700G очень неплохие шансы на построение производительной системы с использованием дискретной видеокарты класса High End.

AMD незаметно наращивает свою линейку процессоров Ryzen серии 5000G


Следующая из анонсированных моделей - это 6-ядерная модель Ryzen 5 5600G и и 4-ядерная модель Ryzen 3 5300G. AMD сравнивает их по производительности с Intel Core i5-10600 и Core i3-10300, соответственно. По данным AMD, процессоры ее производства опережают альтернативные модели от Intel на всех типах тестов по оценке производительности.

AMD незаметно наращивает свою линейку процессоров Ryzen серии 5000G


К сожалению, AMD не приводит сравнений с процессорами серии Core 11-го поколения, оснащенные более быстрой интегрированной графикой Xe-LP. В этом случае сравнение было бы более показательным, но AMD решила воздержаться от такого сравнения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Новая версия дорожной карты AMD Ryzen: большие изменения для Zen 4
  • AMD выпустила процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 для OEM-каналов
  • NVIDIA будет развивать все типы процессоров в рамках единой noname-архитектуры
  • NVIDIA представила процессор GRACE для суперкомпьютеров нового поколения
  • NXP Semiconductors и Kingston Digital создадут процессор i.MX 8M Plus

    • предыдущая новость
    Новая версия дорожной карты AMD Ryzen: большие изменения для Zen 4

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 апреля, 2021

    AMD незаметно наращивает свою линейку процессоров Ryzen серии 5000G

    Новая версия дорожной карты AMD Ryzen: большие изменения для Zen 4

    Финляндия запустит первый в мире деревянный спутник CubeSat и сделает селфи на орбите

    Samsung внедрит стабилизацию со сдвигом сенсора в свои флагманы

    Sony намерена создать мобильные версии своих игр для PlayStation

    AMD выпустила процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 для OEM-каналов

    NVIDIA будет развивать все типы процессоров в рамках единой noname-архитектуры

    NVIDIA представила процессор GRACE для суперкомпьютеров нового поколения

    Один из первых ноутбуков с графикой Intel DG1 стал доступен для предзаказа

    12 апреля, 2021

    «АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей с мультимедиа-системой EnjoY Pro

    Маршрутизаторы D-Link DIR-825/I и DIR-822/E могут выстраивать бесшовные Wi-Fi сети

    Разработчик PUBG Mobile создает новую научно-фантастическую игру Vertical

    AlphaDog стоит в 30 раз меньше робота Spot компании Boston Dynamics

    Microsoft объявила о создании консультационной сети M12 CISO Network

    Энтузиасты виртуализовали графический процессор NVIDIA по аналогии с GeForce NOW

    Монитор Samsung Odyssey G9 2021 года получил высший сертификат качества VESA DisplayHDR 2000

    iPhone 11 Pro Max заработал после года пребывания на дне озера

    11 апреля, 2021

    Внешний аккумулятор Bull может заряжаться от электросети

    10 апреля, 2021

    Компания Илона Маска научила обезьянку играть в симуляторы

    9 апреля, 2021

    Alphacool выпустила четыре радиатора NexXxoS гигантских размеров и охлаждающую жидкость Apex Liquid ECO

    ССЫЛКИ