AMD продолжает наращивать свою линейку настольных процессоров Ryzen серии 5000G, но делает это неприметно. Есть несколько причин, которые заставляют ее следовать выбранной тактике.
Это вызывает вопросы, потому что есть немало пользователей, которые предпочитают собирать компьютеры самостоятельно. Но в силу разных причин, не последнее место среди которых занимает существующий ныне дефицит процессоров, AMD временно воздерживается от поставок новых продуктов в розничный канал. Так произошло и с новыми настольными процессорами серии AMD Ryzen 5000G, которые AMD выпускает сейчас только в канал OEM-сборщиков.
Старшая модель среди новинок - 8-ядерный процессор Ryzen 7 5700G. Он работает на тактовой частоте 3,8 ГГЦ с возможностью разгона до 4,6 ГГц. Размер кэша L2 составляет 4 Мбайт, L3 - 16 Мбайт. Тепловая мощность (Configurable TDP, cTDP) составляет 45-65 Вт.
По оценкам AMD, производительность 8-ядерного процессора Ryzen 7 5700G в создании контента на 38% превышает показатели процессора Intel Core i7-10700 (Comet Lake-S). Общая производительность процессора Ryzen 7 5700G на 80% выше, чем у названного соперника от Intel.
Как показывают результаты тестов, у процессора Ryzen 7 5700G очень неплохие шансы на построение производительной системы с использованием дискретной видеокарты класса High End.
Следующая из анонсированных моделей - это 6-ядерная модель Ryzen 5 5600G и и 4-ядерная модель Ryzen 3 5300G. AMD сравнивает их по производительности с Intel Core i5-10600 и Core i3-10300, соответственно. По данным AMD, процессоры ее производства опережают альтернативные модели от Intel на всех типах тестов по оценке производительности.
К сожалению, AMD не приводит сравнений с процессорами серии Core 11-го поколения, оснащенные более быстрой интегрированной графикой Xe-LP. В этом случае сравнение было бы более показательным, но AMD решила воздержаться от такого сравнения.
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