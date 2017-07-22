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6,1-дюймовый смартфон Sony Xperia 5 III имеет все необходимое для качественной фотосъемки

14 апреля 2021, 17:40




Наряду с новым флагманом Xperia 1 III, о котором THG.ru уже сообщил ранее, компания Sony представила более доступный смартфон Xperia 5 III. Он пришел на смену прошлогодней модели Xperia 5 II.

Внешние отличия от флагманской модели проявляются уже размерах аппарата: он заметно меньше и имеет отличия в комплектации блока камер. Sony предлагает его всем, кто хочет делать хорошие снимки со смартфона, но не хочет иметь весь набор интелелктуальных инструментов, колторые могут пригодиться для качественной фотосъемки.

6,1-дюймовый смартфон Sony Xperia 5 III взял самое нужное для качественной фотосъемки


6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2520x1080 пикселей) позволяет воспроизводить контент на экране с кинематографическим качеством. Экран имеет классическое соотношение сторон (21:9) и отличается улучшенной контрастностью (HDR). Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Для защиты используется покрытие Corning Gorilla Glass 6.

Аппаратная начинка выстроена с использованием 5-нм чипсета Snapdragon 888, оснащенного восемью вычислительными ядрами и графическим процессором Adreno 660. Размер ОЗУ - 8 Гбайт, основной памяти (UFS 3.1) - 128 Гбайт, доступно ее расширение до 1 Тбайт с помощью карты microSD.

В смартфоне установлена 12-мегапиксельная основная камера на базе сенсора Exmor RS размером 1/1,7″. Его диафрагма равна f/1,7, для стабилизации применяется гибридная система OIS/EIS.

Второй сверхширокоугольный датчик имеет «честное» разрешение 12 Мп и диафрагму f/2.2. В наборе есть также 2-мегапиксельный телеобъектив с переменной диафрагмой, который может снимать с фокусным расстоянием 75 мм и 105 мм. Быстрая автофокусировка позволяет делать снимки движущихся объектов даже на большом удалении.

Телефон предоставляет гибридный зум (до 12,5 крат), оптику ZEISS с антибликовым покрытием T* (T-Star) и возможность серийной съемки до 20 кадр/сек с отслеживанием оптимального сочетания экспозиции и фокусировки (AF/AE). Отслеживание объектов (человек, животное) и автофокусировка осуществляется по глазам в реальном времени. В то же время в аппарате отсутствует 3D-датчик ToF, который установлен у флагманской модели Xperia 1 III.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и выстроена на базе сенсора Exmor RS 1/4 дюйма с диафрагмой f/2.0. Размер ее пикселя составляет 1,12 мкм, широкоугольный объектив позволяет делать селфи с углом обзора 84°.

6,1-дюймовый смартфон Sony Xperia 5 III взял самое нужное для качественной фотосъемки


В телефоне имеются стереодинамики Full-Stage, реализована система аппаратного декодирования аудио Sony 360 Reality Audio, а также поддерживается Dolby Atmos, в настройке которого принимала участие студия Sony Pictures Entertainment.

Смартфон использует защитное покрытие Corning Gorilla Glass 6, которое «напыляется» спереди и сзади. Датчик отпечатков пальцев находится на боковом торце. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт (USB PD). Но поддержки беспроводной зарядки нет.

Водонепроницаемость (IPX5 / IPX8) и защита от пыли (IP6X) гарантируют высокую живучесть аппарата в поездках. Телекоммуникационный набор: 5G (ниже 6 ГГц) / 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц / 5 ГГц) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС, NFC, USB 3.1 Type-C.

Цены будут объявлены в начале лета, когда начнутся продажи этого аппарата.



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