Компания Acer объявила о выпуске новой модели мультимедийного проектора Acer H6815BD для дома и офиса. Он предоставляет поддержку разрешения 4К UHD (3840 x 2160 пикселей) с технологией XPR от Texas Instruments, обеспечивающую высокую детализацию. Вторая важная особенность новой модели - мощная, долговечная лампа яркостью 4000 ANSI-люменов. Она обеспечивает уровень контрастности до 10 000:1. Срок службы лампы при работе в ECO-режиме составляет 20 000 часов, а благодаря Acer EcoProjection энергопотребление в некоторых случаях можно снизить до 70%.
Проектор отвечает требованиям HDR 10, что позволяет расширять динамический диапазон изображения, сохранять насыщенность и чёткость даже в самых ярких или затемнённых участках проекции. Частота обновления экрана при разрешении Full HD составляет 240 Гц, что обеспечивает плавную смену кадров даже в очень динамичных сценах. Для поклонников спорта предусмотрен даже особый режим Football Mode - он повышает насыщенность оттенков, подчеркивая красочность сцен.
В Acer H6815BD нашли применение также технологии Acer ColorBoost II+ и ColorSafe II, которые позволяют добиваться естественной цветопередачи и избегать потери оттенков. Для защиты зрения применяется технология BlueLight Shield.
Модель Acer H6815BD заключена в белый корпус, выполненный в классическом прямоугольном форм-факторе. Вес аппарата составляет менее 3 кг. Достаточно компактные габариты (322 x 225 x 93,8 мм) делают его даже полумобильным, позволяя при необходимости брать с собой в дорогу.
Все элементы управления собраны на верхней панели корпуса. Для настройки изображения доступны ручная регулировка фокуса и приближения, возможности сдвига проекции и угловая коррекция трапецеидальных искажений. Вертикальные искажения (+/-40°) устраняются автоматически, горизонтальные вручную.
Проектор оборудован встроенным динамиком мощностью 3 Вт, достаточно мощным, чтобы заменить внешние колонки.
Рекомендованная розничная цена проектора Acer H6815BD составляет 83 490 рублей.
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