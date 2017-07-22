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Acer выпустила мультимедийный проектор H6815BD с игровым режимом Football Mode

20 апреля 2021, 00:36




Компания Acer объявила о выпуске новой модели мультимедийного проектора Acer H6815BD для дома и офиса. Он предоставляет поддержку разрешения 4К UHD (3840 x 2160 пикселей) с технологией XPR от Texas Instruments, обеспечивающую высокую детализацию. Вторая важная особенность новой модели - мощная, долговечная лампа яркостью 4000 ANSI-люменов. Она обеспечивает уровень контрастности до 10 000:1. Срок службы лампы при работе в ECO-режиме составляет 20 000 часов, а благодаря Acer EcoProjection энергопотребление в некоторых случаях можно снизить до 70%.

Acer выпустила мультимедийный проектор H6815BD с Football Mode


Проектор отвечает требованиям HDR 10, что позволяет расширять динамический диапазон изображения, сохранять насыщенность и чёткость даже в самых ярких или затемнённых участках проекции. Частота обновления экрана при разрешении Full HD составляет 240 Гц, что обеспечивает плавную смену кадров даже в очень динамичных сценах. Для поклонников спорта предусмотрен даже особый режим Football Mode - он повышает насыщенность оттенков, подчеркивая красочность сцен.

В Acer H6815BD нашли применение также технологии Acer ColorBoost II+ и ColorSafe II, которые позволяют добиваться естественной цветопередачи и избегать потери оттенков. Для защиты зрения применяется технология BlueLight Shield.

Acer выпустила мультимедийный проектор H6815BD с Football Mode


Модель Acer H6815BD заключена в белый корпус, выполненный в классическом прямоугольном форм-факторе. Вес аппарата составляет менее 3 кг. Достаточно компактные габариты (322 x 225 x 93,8 мм) делают его даже полумобильным, позволяя при необходимости брать с собой в дорогу.

Все элементы управления собраны на верхней панели корпуса. Для настройки изображения доступны ручная регулировка фокуса и приближения, возможности сдвига проекции и угловая коррекция трапецеидальных искажений. Вертикальные искажения (+/-40°) устраняются автоматически, горизонтальные вручную.

Проектор оборудован встроенным динамиком мощностью 3 Вт, достаточно мощным, чтобы заменить внешние колонки.

Acer выпустила мультимедийный проектор H6815BD с Football Mode


Рекомендованная розничная цена проектора Acer H6815BD составляет 83 490 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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