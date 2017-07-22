Игровой сервис Steam исправил ошибку, которая лишала главных фанатов этого онлайн-сервиса возможности играть в любимые игры. Проблема возникла из-за того, что разработчики не смогли заранее точно определить степень любви фанатов к различным играм.
Информация о проблемах стала приходить после того, когда самые активные поклонники гейминга стали сообщать, что по неизвестной причине они лишались возможности продолжать играть, хотя не нарушали никаких правил. Наоборот, они всячески поддерживали игровой сервис, в том числе многочисленными донатами. Но по неизвестной причине сервис «вылетал», когда они хотели загрузить новую игру.
После разбора ошибок разработчики Steam выяснили, что проблема возникает из-за ограничения, установленного на количество подписанных игр. Очевидно, что это количество первоначально было оценено неверно. Было подставлено значение, которое разработчики посчитали нереально высоким для переполнения. Но фанаты доказали, что их любовь к геймингу сильней.
Сервис Steam не выпускал пресс-релизов на эту тему, но сообщил о факте внесенных изменений в сообщении для пользователей. Там было указано, что причиной вылета сервиса стала ошибка, возникавшая у пользователей, которые оформили более 25 000 игр в подписку. Тем самым, Steam показал, насколько велика может быть любовь к геймингу у его подписчиков.
Впрочем, это не было секретом, потому что соответствующие данные есть в онлайн-базе данных SteamDB.
Онлайн-сервис Steam служит для цифрового распространения компьютерных игр и программ. Он был разработан и поддерживается компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков.
К счастью, последнее обновление Steam, подготовленное инженерами Valve, полностью решило возникшую проблему. Теперь компьютерные геймеры могут без проблем владеть более 25 000 компьютерными играми. В настоящий момент в базе данных уже появился первый фанат, у которого число подписок превысило 25 000.
В базе данных сервиса Steam насчитывается более 174 000 игровых программ. Самые популярные игры привлекают в отдельные моменты свыше одного миллиона активных игроков единовременно.
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