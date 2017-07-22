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Sony интегрирует PlayStation с Discord

04 мая 2021, 13:37




Компания Sony Interactive Entertainment приобрела миноритарный пакет акций популярного проприетарного бесплатного мессенджера Discord. Решение об этом было принято в рамках последнего раунда финансирования. Размер сделанных инвестиций не называется, но известно, что их сбор был объявлен 17 декабря 2020 года в размере 100 млн долларов.

Как сообщает TechCrunch, 100 млн долларов были действительно собраны в раунде Series H, что позволило оценить Discord на уровне 7 млрд долларов. На сегодняшний день компания Discord собрала на разных инвестиционных этапах в общей сложности 479,3 млн долларов, 100 млн долларов, из которых были собраны в июне в рамках раунда Series G. Среди главных инвесторов компании сейчас называют инвестиционные фонды Greenoaks Capital и Index Ventures. В числе инвесторов предыдущих раундов оказались Tencent, Greylock, Spark Capital и Benchmark.

Sony объявила об интеграции экосистемы PlayStation Network с мессенджером Discord к началу 2022 года


Инвестиция Sony Interactive Entertainment была сделана после того, как завершились переговоры с Microsoft, которая собиралась приобрести Discord в полное владение за 10 млрд долларов, но потерпела неудачу в своей инициативе. Если верить инсайдерам, представители платформы отказались от сделки, решив остаться самостоятельными. При этом сам мессенджер Discord на консолях компании Microsoft доступен уже довольно длительное время.

Discord - это проприетарный бесплатный мессенджер и платформа онлайн-коммуникации с поддержкой IP-телефонии и видеоконференций. Он используется различными сообществами по интересам, однако наибольшую популярность приобрел у геймеров и школьников. В настоящее время у Discord насчитывается свыше 140 млн активных ежемесячных пользователей сервиса.

Sony намерена интегрировать Discord со своей игровой экосистемой PlayStation Network на консолях и мобильных устройствах. Согласно заявленным планам, полная интеграция должна быть завершена к началу следующего года. Sony рассчитывает, что благодаря этому удастся значительно повысить удобство и играбельность ее сервиса.

Новость об инвестиции Sony объясняет ее недавнее решение отказаться от развития собственного сообщества для PS4, которое насчитывало десятки тысяч активных пользователей.

Решение о партнерстве объявил Джим Райан, президент и главный исполнительный директор SONY Interactive Entertainment. В частности, он написал в своем твите: «Вместе наши команды уже усердно работают над тем, чтобы соединить Discord с социальными и игровыми возможностями в PlayStation Network. Новый сервис позволит друзьям, группам и сообществам легче проводить время, веселиться и общаться во время совместной игры».



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