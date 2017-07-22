РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Проекторы XGIMI Horizon и Horizon Pro предназначены для домашних развлечений нового поколения

04 мая 2021, 22:56




В продуктовой линейке китайской компании Chengdu XGimi Technology появились две новые линейки проекторов. Первая линейка охватывает портативные модели высокого разрешения MoGo, предназначенные для просмотра видео и фильмов в поездках или на выездных конференциях. Во вторую входят домашние проекторы премиум-класса Horizon.

Проекторы XGIMI Horizon и Horizon Pro предназначены для домашних развлечений нового поколения


Отличием всех моделей является малый вес и использование в качестве источника света светодиодных ламп. Они отличаются существенно возросшей долговечностью и обеспечивают повышенную экономию энергопотребления по сравнению с обычными лампами для проекторов.

Проекторы XGIMI Horizon и Horizon Pro предназначены для домашних развлечений нового поколения


Проекторы линейки MoGo практически не отличаются по весу и размеру от смарт-колонок. Эти модели предназначены для просмотра фильмов в поездках или других случаях, когда предъявляется повышенное внимание к компактности.

Проекторы XGIMI Horizon и Horizon Pro предназначены для домашних развлечений нового поколения


XGIMI также предлагает линейку компактных домашних проекторов Horizon и Horizon Pro, которые относятся к следующему поколению. Их отличает «звездный» набор функций: поддержка разрешения 4K UHD для модели Horizon Pro, сверхяркая проекция до 2200 люменов ANSI. Для просмотра потокового видео можно использоваться Android TV.

Проекторы XGIMI Horizon и Horizon Pro предназначены для домашних развлечений нового поколения


В новых проекторах используются динамики с объемным звучанием мощностью 16 Вт. В их разработке принимали участие инженеры известной американской компании Harman Kardon.

Проекторы XGIMI Horizon и Horizon Pro предназначены для домашних развлечений нового поколения


Модель Horizon Pro разработана для экранов с диагональю до 300 дюймов (7,62 м). Для вывода изображения применяется запатентованная компанией технология улучшения изображения X-VUE. Производитель рекомендует использовать серию Horizon для просмотра фильмов/видео, когда требуется высокое качество, а также для игр.

Модель Horizon стоит 1699 долларов (127 300 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • iiyama представила 27-дюймовый игровой монитор G-Master GB2770QSU со временем отклика 0,5 мс
  • VESA возмутилась использованию фейкового сертификата DisplayHDR 2000
  • Acer выпустила мультимедийный проектор H6815BD с игровым режимом Football Mode
  • MSI будет выпускать игровые мониторы в двух сериях: Curved Gaming Series и Esports Gaming Series
  • Монитор Samsung Odyssey G9 2021 года получил высший сертификат качества VESA DisplayHDR 2000

    • следующая новость
    Intel готовит к выпуску настольные компьютеры NUC 11 Essential начального уровня

    предыдущая новость
    SteelSeries Moments позволяет записывать игры и делать шеринг без компромиссов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки Лучший SSD Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 мая, 2021

    Генерал Армии США рассказал о применении AR-гарнитуры Microsoft HoloLens в войсках

    Характеристики будущих настольных процессоров Intel Alder Lake-S попали в Igor's LAB

    RCNTEC обновил RPCM Software и добавил поддержку майнинга на базе Phoenix Miner

    FSP выпустил зарядное устройство FSP600 для AGV-машин и AMR-роботов

    Intel готовит к выпуску настольные компьютеры NUC 11 Essential начального уровня

    4 мая, 2021

    Проекторы XGIMI Horizon и Horizon Pro предназначены для домашних развлечений нового поколения

    SteelSeries Moments позволяет записывать игры и делать шеринг без компромиссов

    Полиция Нью-Йорка уволила робота Boston Dynamics раньше срока

    Kodak создала уникальную мобильную камеру Kodak Step типа «3-в-1»

    UL Benchmarks объявил о создании теста 3DMark Wild Life Extreme

    Sony интегрирует PlayStation с Discord

    Xiaomi Redmi Note 9 Pro загорелся во время работы

    3 мая, 2021

    GPU-Z показал данные по графическому ускорителю NVIDIA RTX 3050 Ampere

    Снимки задней панели P50 отражают стремление Huawei создать уникальный дизайн

    Куо: Apple отрабатывает технологии управления складным iPhone через HomePod

    Первые процессоры AMD Zen4 появятся к концу 2022 года

    Сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram появится не ранее 2022 года

    30 апреля, 2021

    Qrator Labs выделила главные цели в борьбе против DDoS и фишинга

    Microsoft добавила «нативности» PWA-приложениям в Windows 10

    Samsung создает ARM-ноутбук Galaxy Book Go на базе Windows 10

    ССЫЛКИ