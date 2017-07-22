В продуктовой линейке китайской компании Chengdu XGimi Technology появились две новые линейки проекторов. Первая линейка охватывает портативные модели высокого разрешения MoGo, предназначенные для просмотра видео и фильмов в поездках или на выездных конференциях. Во вторую входят домашние проекторы премиум-класса Horizon.
Отличием всех моделей является малый вес и использование в качестве источника света светодиодных ламп. Они отличаются существенно возросшей долговечностью и обеспечивают повышенную экономию энергопотребления по сравнению с обычными лампами для проекторов.
Проекторы линейки MoGo практически не отличаются по весу и размеру от смарт-колонок. Эти модели предназначены для просмотра фильмов в поездках или других случаях, когда предъявляется повышенное внимание к компактности.
XGIMI также предлагает линейку компактных домашних проекторов Horizon и Horizon Pro, которые относятся к следующему поколению. Их отличает «звездный» набор функций: поддержка разрешения 4K UHD для модели Horizon Pro, сверхяркая проекция до 2200 люменов ANSI. Для просмотра потокового видео можно использоваться Android TV.
В новых проекторах используются динамики с объемным звучанием мощностью 16 Вт. В их разработке принимали участие инженеры известной американской компании Harman Kardon.
Модель Horizon Pro разработана для экранов с диагональю до 300 дюймов (7,62 м). Для вывода изображения применяется запатентованная компанией технология улучшения изображения X-VUE. Производитель рекомендует использовать серию Horizon для просмотра фильмов/видео, когда требуется высокое качество, а также для игр.
Модель Horizon стоит 1699 долларов (127 300 руб.).
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