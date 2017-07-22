РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Ядро Linux поддерживает базовую загрузку процессора Apple M1

11 мая 2021, 21:55




Сообщество разработчиков Linux выпустила новую версию ядра Linux 5.13-RC1, в котором добавлены ряд базовых функций для поддержки процессора Apple M1. Тем самым, теперь можно утверждать, что ядро Linux предоставляет предварительную поддержку для Apple M1.

На текущий момент эта поддержка распространяется на некоторые базовые операции, такие как простой запуск. Поэтому пока говорить о полноценной поддержке еще рано.

Ядро Linux поддерживает базовую загрузку процессора Apple M1


Например, до сих пор не реализована поддержка графического блока операций с GPU. В списке поддержки нет даже и половины имеющихся функций работы с графическим блоком. Пока речь идет только о возможности загрузки чипа M1 и выполнения всех предварительных сервисных операций для его подготовки к работе. Для полноценной поддержки еще предстоит сделать очень многое.

Как отметил Линус Торвальдс, разработчик ядра Linux и его создатель, «все прошло довольно гладко».

По словам Гектора Мартина, одного из основных активистов распространения поддержки Linux на M1: «Это всего лишь базовая подготовка, но она закладывает прочную основу и, вероятно, является самым сложным шагом к дальнейшей «прокачке». Теперь нам предстоит сделать еще очень много, пока ни будет завершена работа с GPU».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения
  • Samsung разработала 2,5D-технологию упаковки микросхем I-Cube4
  • IBM неожиданно объявила о готовности 2-нм техпроцесса, ожидавшегося только к 2025 году
  • Характеристики будущих настольных процессоров Intel Alder Lake-S попали в Igor's LAB
  • Первые процессоры AMD Zen4 появятся к концу 2022 года

    • предыдущая новость
    Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Главные новости за неделю Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 мая, 2021

    Ядро Linux поддерживает базовую загрузку процессора Apple M1

    Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения

    Samsung выпустила первый в мире модуль памяти с поддержкой стандарта CXL Interconnect

    Samsung ведет разработку чипсета Exynos 2200 уровня Apple M1

    Основная камера Xiaomi Mi Mix 4 будет служить также селфи-камерой

    DxOMark разработала тест для оценки качества аккумуляторов смартфонов

    UScellular, Qualcomm, Ericsson и Inseego добились рекордного покрытия для 5G mmWave

    Clubhouse для Android открыл предварительную регистрацию для России

    Pocket PC превращает смартфон Xiaomi Mi Mix Fold в настольный компьютер

    10 мая, 2021

    Собственный модем Apple 5G может появиться для iPhone только в 2023 году

    Исследователь взломал метку AirTag и подменил в ней URL-адрес поиска

    Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа в размере 12 млн долларов

    Zalman выпустил процессорный кулер CNPS10X Performa Black с минимальным уровнем шума

    Шутки Илона Маска вокруг курса Dogecoin зашкаливают его в разные стороны

    Flexxon выпустил первые в мире защищенные SSD-накопители X-PHY со встроенным ИИ

    Майнеры выяснили реальный ресурс SSD-накопителей для поддержки сети Chia

    Apple создает портативную гибридную игровую консоль

    9 мая, 2021

    Synology выпустила новые сетевых СХД RackStation для компаний SMB

    7 мая, 2021

    TSMC запланировал выпуск 5-нм чипов для Bitmain ASIC в 3 кв. 2021 года

    SilentiumPC выпустил контроллер Nano-Reset Remote ARGB KIT для ARGB-подсветки

    ССЫЛКИ