Сообщество разработчиков Linux выпустила новую версию ядра Linux 5.13-RC1, в котором добавлены ряд базовых функций для поддержки процессора Apple M1. Тем самым, теперь можно утверждать, что ядро Linux предоставляет предварительную поддержку для Apple M1.
На текущий момент эта поддержка распространяется на некоторые базовые операции, такие как простой запуск. Поэтому пока говорить о полноценной поддержке еще рано.
Например, до сих пор не реализована поддержка графического блока операций с GPU. В списке поддержки нет даже и половины имеющихся функций работы с графическим блоком. Пока речь идет только о возможности загрузки чипа M1 и выполнения всех предварительных сервисных операций для его подготовки к работе. Для полноценной поддержки еще предстоит сделать очень многое.
Как отметил Линус Торвальдс, разработчик ядра Linux и его создатель, «все прошло довольно гладко».
По словам Гектора Мартина, одного из основных активистов распространения поддержки Linux на M1: «Это всего лишь базовая подготовка, но она закладывает прочную основу и, вероятно, является самым сложным шагом к дальнейшей «прокачке». Теперь нам предстоит сделать еще очень много, пока ни будет завершена работа с GPU».
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