Тайваньская компания MSI представила изогнутый 31,5-дюймовый игровой монитор Optix AG321CR.
Для этого монитора использована вогнутая панель на базе VA-матрицы с кривизной 1500R и стандартным соотношением сторон 16:9. Разрешение дисплея составляет 1920х1080 пикселей (FHD), частота обновления экрана - 165 Гц. Максимальная яркость - 250 кд/м², статическая контрастность - 4000:1.
С учетом того, что монитор относится к геймерскому классу, важны такие характеристики, как время отклика, цветность и углы обзора. Время отклика новой модели составляет 1 мс (MPRT), поддерживается 8-битная передача цветов на канал, что соответствует 16,7 млн цветов. Углы обзора в вертикальной и горизонтальной плоскостях составляют 178°. Экран обеспечивает 120,25% охват цветового пространства sRGB и 94,55% охват DCI-P3.
Новинка имеет маркировку AMD FreeSync Premium Technology, что отражает высокую плавность картинки и устранение разрывов в динамичных сценах.
Подставка допускает настройку высоты, наклона и поворот на угол до 30°.
Доступны концентратор USB 2.0 и порты DisplayPort (1.2), HDMI 2.0 и HDMI 1.4.
Компания не раскрыла цену нового монитора.
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