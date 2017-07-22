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MSI представила изогнутый игровой монитор Optix AG321CR начального уровня

14 мая 2021, 15:42




Тайваньская компания MSI представила изогнутый 31,5-дюймовый игровой монитор Optix AG321CR.

Для этого монитора использована вогнутая панель на базе VA-матрицы с кривизной 1500R и стандартным соотношением сторон 16:9. Разрешение дисплея составляет 1920х1080 пикселей (FHD), частота обновления экрана - 165 Гц. Максимальная яркость - 250 кд/м², статическая контрастность - 4000:1.

MSI представляет изогнутый игровой монитор Optix AG321CR начального уровня


С учетом того, что монитор относится к геймерскому классу, важны такие характеристики, как время отклика, цветность и углы обзора. Время отклика новой модели составляет 1 мс (MPRT), поддерживается 8-битная передача цветов на канал, что соответствует 16,7 млн цветов. Углы обзора в вертикальной и горизонтальной плоскостях составляют 178°. Экран обеспечивает 120,25% охват цветового пространства sRGB и 94,55% охват DCI-P3.

MSI представляет изогнутый игровой монитор Optix AG321CR начального уровня


Новинка имеет маркировку AMD FreeSync Premium Technology, что отражает высокую плавность картинки и устранение разрывов в динамичных сценах.

Подставка допускает настройку высоты, наклона и поворот на угол до 30°.

MSI представляет изогнутый игровой монитор Optix AG321CR начального уровня


Доступны концентратор USB 2.0 и порты DisplayPort (1.2), HDMI 2.0 и HDMI 1.4.

Компания не раскрыла цену нового монитора.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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