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Процессоры AMD Ryzen 8000H на базе Zen5 получат название Granite Ridge

27 мая 2021, 12:53




По словам источников, AMD ведет разработку процессоров следующего поколения Ryzen 8000, которые придут на смену моделям семейства Raphael. Процессоры нового семейства получат название Granite Ridge, сообщает itacg. Они используют архитектуру Zen5 в улучшенной версии, которая появится вслед за APU Strix Point.

В семействе ожидается выпуск процессоров для всех вариантов применения, т.е. семейство будет делиться на Ryzen 8000H/G/U. Однако базовая разработка моделей Granite Ridge в основном ориентирована на настольные системы.

Процессоры AMD Ryzen 8000H на базе Zen5 получат название Granite Ridge

AMD Granite Ridge и Strix Point, Источник: itacg


Сообщается, что производство процессоров серии Strix Point будет основано на использовании производственного узла TSMC N3. Они будут разрабатываться с учетом особенностей архитектур Zen5 и Zen4D.



В то же время какие-либо детали, касающиеся особенностей реализации новых продуктов, так и остались неизвестными. Нет также технической спецификации ни на один из будущих процессоров.

Авторы утечек советуют подождать появления новых сведений, прежде чем давать пояснения относительно новых моделей. Пока известно лишь то, что новые процессоры будут использовать гибридную архитектуру, что очевидно.

Процессоры AMD Ryzen 8000H на базе Zen5 получат название Granite Ridge


Достоверность слуха подтверждается и другими источниками. Его происхождение связано с появлением обновленной дорожной карты AMD, с которой компания, очевидно, познакомила своих партнеров.



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