По словам источников, AMD ведет разработку процессоров следующего поколения Ryzen 8000, которые придут на смену моделям семейства Raphael. Процессоры нового семейства получат название Granite Ridge, сообщает itacg. Они используют архитектуру Zen5 в улучшенной версии, которая появится вслед за APU Strix Point.
В семействе ожидается выпуск процессоров для всех вариантов применения, т.е. семейство будет делиться на Ryzen 8000H/G/U. Однако базовая разработка моделей Granite Ridge в основном ориентирована на настольные системы.
AMD Granite Ridge и Strix Point, Источник: itacg
Сообщается, что производство процессоров серии Strix Point будет основано на использовании производственного узла TSMC N3. Они будут разрабатываться с учетом особенностей архитектур Zen5 и Zen4D.
Strix point adopts the hybrid architecture of zen5+zen4 and introduces a new cache. The desktop version does not know if this mode will be adopted, but it is certain that the same 3nm will be used.
В то же время какие-либо детали, касающиеся особенностей реализации новых продуктов, так и остались неизвестными. Нет также технической спецификации ни на один из будущих процессоров.
Авторы утечек советуют подождать появления новых сведений, прежде чем давать пояснения относительно новых моделей. Пока известно лишь то, что новые процессоры будут использовать гибридную архитектуру, что очевидно.
Достоверность слуха подтверждается и другими источниками. Его происхождение связано с появлением обновленной дорожной карты AMD, с которой компания, очевидно, познакомила своих партнеров.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".