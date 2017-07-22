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Производство процессоров в Китае выросло за год на 37,6%

18 июня 2021, 18:15




Согласно документу, опубликованному изданием South China Morning Post, производство полупроводниковых изделий в Китае выросло за прошлый год на 37,6%. Точкой отсчета стал май 2021 года, данные по которому сравнивались с результатами, полученными на май 2020 года.

Как сообщает китайское издание, ссылаясь на Национальное статистическое бюро, за май 2021 года было выпущено в общей сложности 29,9 млрд чипов. За первые пять месяцев 2021 года китайские компании выпустили в общей сложности 139,9 млрд микросхем. Этот показатель назван «выдающимся». Есkи сравнивать с объемом выпуска чипов за тот же период 2020 года, с января по май, то рост составил 48,3%.

Производство процессоров в Китае выросло за год на 37,6%, а темпы выпуска ускоряются


Отчетливо видно, что растет не только производство чипов в объемах, а также серьезно увеличиваются темпы роста.

В то же время отмечается, что данный показатель не является идеальным для сравнения, потому что охватывает производство всех возможных моделей чипов, как простых, так и самых сложных. В то же время этот показатель позволяет оценить реальные объемы производства полупроводников в Китае, насколько быстро растет отрасль, и указывает на внимание, которое Китай оказывает этому направлению своей экономики.



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