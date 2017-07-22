Согласно документу, опубликованному изданием South China Morning Post, производство полупроводниковых изделий в Китае выросло за прошлый год на 37,6%. Точкой отсчета стал май 2021 года, данные по которому сравнивались с результатами, полученными на май 2020 года.
Как сообщает китайское издание, ссылаясь на Национальное статистическое бюро, за май 2021 года было выпущено в общей сложности 29,9 млрд чипов. За первые пять месяцев 2021 года китайские компании выпустили в общей сложности 139,9 млрд микросхем. Этот показатель назван «выдающимся». Есkи сравнивать с объемом выпуска чипов за тот же период 2020 года, с января по май, то рост составил 48,3%.
Отчетливо видно, что растет не только производство чипов в объемах, а также серьезно увеличиваются темпы роста.
В то же время отмечается, что данный показатель не является идеальным для сравнения, потому что охватывает производство всех возможных моделей чипов, как простых, так и самых сложных. В то же время этот показатель позволяет оценить реальные объемы производства полупроводников в Китае, насколько быстро растет отрасль, и указывает на внимание, которое Китай оказывает этому направлению своей экономики.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".