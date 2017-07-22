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AMD анонсировала технологию FidelityFX Super Resolution

23 июня 2021, 08:08




Компания AMD наконец-то выпустила свое решение для пространственного масштабирования - AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Это кроссплатформенная технология с открытым исходным кодом, которая позволяет повышать частоту кадров и предоставлять игровые возможности с высоким разрешением для настольных и мобильных компьютеров, а также игровых консолей. Другими словами, FSR повышает уровень производительности, выполняет масштабирование изображения с более низким разрешением до более высокого при реализации различных методик обеспечения высокого уровня качества изображения.

AMD объявила о выпуске FidelityFX Super Resolution


В настоящее время уже более 40 разработчиков игр объявили о поддержке FSR в своих играх и/или игровых движках. На сегодняшний день в их число попали семь топовых игр: 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, Terminator: Resistance и The Riftbreaker. К концу текущего года ожидается выход новых игр с поддержкой данной технологии, в том числе DOTA 2, Far Cry 6 и Resident Evil Village.

Особенность FSR кроется в том, что эта технология не является традиционным линейным апскейлингом, который многие знают по потерям деталей при переходе на более высокое разрешение. FSR стремится поддерживать уровень качества изображения, близкий к оригинальному. В результате, когда это возможно, удается эффективно предоставлять повышение производительности, которое достигается без приобретения дополнительного оборудования.

AMD объявила о выпуске FidelityFX Super Resolution


AMD FSR предлагает четыре настройки качества: Ultra Quality, Quality, Balanced и Performance. В режиме Ultra Quality качество изображения FSR практически неотличимо от целевого разрешения. FidelityFX Super Resolution позволяет геймерам самим решать, хотят ли они делать упор на производительность, или их больше интересует качество картинки с поддержкой FSR.

- В режиме «Ultra Quality» создается изображение с качеством, практически неотличимым от нативного рендеринга с хорошей производительностью. Его следует выбирать, когда требуется наивысшее качество FSR.

- В режиме «Quality» создается изображение FSR с качеством, характерным для нативного рендеринга, при этом обеспечивается отличная производительность.

AMD объявила о выпуске FidelityFX Super Resolution


- В режиме «Balanced» создается изображение FSR, близкое к собственному качеству рендеринга, обеспечена высокая производительность для геймеров.

- Режим «Performance» заметно влияет на качество изображения. Его следует выбирать в тех случаях, когда они необходимы для достижения максимальной производительности в ущерб картинке.

AMD объявила о выпуске FidelityFX Super Resolution


AMD объявила о выпуске FidelityFX Super Resolution


Технология FidelityFX Super Resolution предлагает широкую поддержку более чем 100 процессоров и графических решений AMD. По оценкам производителя, технология FSR обеспечивает в среднем 2,4-кратный прирост производительности для отдельных игр в режиме «Performance» при разрешении 4K по сравнению с исходным разрешением.

AMD объявила о выпуске FidelityFX Super Resolution


Эффект сохранения качества изображения достигается за счет применения технологии пространственного масштабирования, которая использует усовершенствованный алгоритм реконструкции границ изображения для анализа особенностей оригинальной картинки и воссоздания ее с более высоким разрешением. После этого идет этап повышения резкости, что позволяет добиваться лучшего качества картинки за счет большей детализации текстур, выдавая на выходе изображение с качественными краями и отчетливой детализацией пикселей по сравнению с базовыми методами масштабирования.

AMD объявила о выпуске FidelityFX Super Resolution


Достоинство решения AMD в том, что оно доступно на широком ассортименте оборудования. Пользоваться FidelityFX Super Resolution можно на консолях Sony и Microsoft, при этом AMD не ограничивает применимость своей технологии FSR требованием использования собственных процессоров Radeon. Не ограничена FSR и определенным списком компьютерных игр.

AMD FSR поддерживается API-интерфейсами DirectX 11, 12 и Vulkan. Она поддерживает широкий спектр процессоров и графического оборудования, при этом оптимизирована для графики AMD Radeon RX 5000 и Radeon RX серии 6000, включая мобильную графику. Как отмечает производитель, данная технология поддерживается графическими процессорами AMD Radeon RX серии 500, Radeon RX 480/470/460, Radeon RX серии Vega, всеми процессорами AMD Ryzen с графикой Radeon, а также рядом различных графических продуктов конкурентов.

AMD объявила о выпуске FidelityFX Super Resolution


Ожидается, что разработчики игр получат широкий доступ к AMD FidelityFX Super Resolution в середине июля 2021 года в виде бесплатной загрузки на AMD GPUOpen - открытом сообществе разработчиков ПО. Там будут предоставлены исходный код, документация и ресурсы, необходимые разработчикам для извлечения максимума эффективности от работы с новой технологией.



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