Ошибки во вчерашнем обновлении различных приложений Google вызвали многочисленные сбои не только в российском сегменте, о чем THG.ru сообщал вчера. Как стало известно, проблемы возникли также у пользователей в других странах.
Ошибки имели самые разные проявления. У кого-то перестал отвечать на голосовые запросы Google Assistant - облачный сервис персонального ассистента, оказывающий помощь при поисковых запросах и управлении гаджетами домашней электроники. У других пользователей возникли многочисленные сбои в работе поискового сервиса Google. Общим среди возникших проблем было то, что они появлялись после установки обновления Google 12.23.16.23.
Сообщается, что проблемы затрагивали пользователей самых разных устройств и приложений. Google Assistant игнорировал голосовые команды, не работал Android Auto, возникали многочисленные сбои в работе Google Search и Google Lens.
По иронии судьбы, одна из новых функций, которая должна была появиться после установки «порочного» обновления - возможность «использовать голосовые команды во время навигации даже при отсутствии доступа к сети».
Позднее эксперты обнаружили, что проблемы были специфичными именно для названного обновления. Те, кто воспользовался сразу бета-версией 12.24 следующего по очереди обновления Google, не испытывали проблем.
Google не отреагировала на инцидент признанием ошибки. Фактически компания предложила тем, кто обращался в ее службу технической поддержки через Twitter, попробовать мягкую перезагрузку устройства.
Сообщается, что многие опытные пользователи были вынуждены прибегнуть к более радикальным мерам «защиты». Они вручную удаляли новое обновление и отключали его автоматическую установку. Это можно сделать вручную, если войти раздел «Настройки/Приложения» на своем устройстве.
В настоящее время пользователи ждут выхода обновления 12.24, чтобы вернуть свои устройства к нормальному режиму настройки.
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