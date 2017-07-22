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Google вызвал сбои у пользователей Android-устройств по всему миру

23 июня 2021, 10:44




Ошибки во вчерашнем обновлении различных приложений Google вызвали многочисленные сбои не только в российском сегменте, о чем THG.ru сообщал вчера. Как стало известно, проблемы возникли также у пользователей в других странах.

Ошибки имели самые разные проявления. У кого-то перестал отвечать на голосовые запросы Google Assistant - облачный сервис персонального ассистента, оказывающий помощь при поисковых запросах и управлении гаджетами домашней электроники. У других пользователей возникли многочисленные сбои в работе поискового сервиса Google. Общим среди возникших проблем было то, что они появлялись после установки обновления Google 12.23.16.23.

Google вызвал многочисленные сбои у пользователей Android-устройств по всему миру


Сообщается, что проблемы затрагивали пользователей самых разных устройств и приложений. Google Assistant игнорировал голосовые команды, не работал Android Auto, возникали многочисленные сбои в работе Google Search и Google Lens.

По иронии судьбы, одна из новых функций, которая должна была появиться после установки «порочного» обновления - возможность «использовать голосовые команды во время навигации даже при отсутствии доступа к сети».

Позднее эксперты обнаружили, что проблемы были специфичными именно для названного обновления. Те, кто воспользовался сразу бета-версией 12.24 следующего по очереди обновления Google, не испытывали проблем.

Google вызвал многочисленные сбои у пользователей Android-устройств по всему миру


Google не отреагировала на инцидент признанием ошибки. Фактически компания предложила тем, кто обращался в ее службу технической поддержки через Twitter, попробовать мягкую перезагрузку устройства.

Сообщается, что многие опытные пользователи были вынуждены прибегнуть к более радикальным мерам «защиты». Они вручную удаляли новое обновление и отключали его автоматическую установку. Это можно сделать вручную, если войти раздел «Настройки/Приложения» на своем устройстве.

В настоящее время пользователи ждут выхода обновления 12.24, чтобы вернуть свои устройства к нормальному режиму настройки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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