Новая модель Nord 2 в линейке смартфонов компании OnePlus среднего класса будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 1200-AI. Этот слух официально подтвержден производителем. На очереди - оценка его нового чипа.
Это - специальная версия флагманского чипсета Dimensity 1200. Свой флагманский статус он получил за счет реализованной поддержки сетей 5G. Его улучшения коснулись поддержки ИИ. Совместная разработка нового чипа MediaTek Dimensity 1200-AI велась силами MediaTek и OnePlus в рамках инициативы Dimensity Open Resource Architecture. Она была выдвинута компанией MediaTek с целью развития используемой архитектуры.
Наконец, на сайте AI Benchmark появились результаты тестирования нового чипа Dimensity 1200-AI, проведенного на базе модели OnePlus Nord 2. Для сравнения использовался обычный чип Dimensity 1200.
Тестирование OnePlus Nord 2 проводилось на платформе Android 11 с 8 Гбайтами ОЗУ. В ходе тестирования MediaTek Dimensity 1200-AI показал итоговый результат в AI-тесте, равный 172,7K (172 666 баллов). Его конкурент, телефон Realme GT Neo, оснащенный обычным чипом Dimensity 1200, показал результат 155,8K (155 803 баллов). Значительное улучшение налицо.
Сравнение OnePlus Nord 2 5G (Dimensity 1200-AI) и Realme GT Neo (Dimensity 1200). Источник: AI Benchmark
В то же время обращает на себя внимание то, что характеристики нового чипсета Dimensity 1200-AI выглядят ободряюще только по сравнению с близкой моделью. При сравнении с другими флагманскими чипами, например, Snapdragon 888, чипсет по-прежнему отстает.
Для примера приведены результаты AI-тестов, проведенные на других смартфонах. Например, модель LG V70 на базе Snapdragon 888 сумела показать результат 203,1K. Модель Huawei Mate 40 Pro+ с чипсетом Kirin 9000 показала результат 215,4K. Еще одна флагманская модель - Samsung Galaxy S21 Ultra на базе Exynos 2100 - показала результат 202,1K.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".