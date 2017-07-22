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Улучшенный чипсет Dimensity 1200-AI отстает от флагманских моделей в AI-тестах

08 июля 2021, 12:32




Новая модель Nord 2 в линейке смартфонов компании OnePlus среднего класса будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 1200-AI. Этот слух официально подтвержден производителем. На очереди - оценка его нового чипа.

Это - специальная версия флагманского чипсета Dimensity 1200. Свой флагманский статус он получил за счет реализованной поддержки сетей 5G. Его улучшения коснулись поддержки ИИ. Совместная разработка нового чипа MediaTek Dimensity 1200-AI велась силами MediaTek и OnePlus в рамках инициативы Dimensity Open Resource Architecture. Она была выдвинута компанией MediaTek с целью развития используемой архитектуры.

Наконец, на сайте AI Benchmark появились результаты тестирования нового чипа Dimensity 1200-AI, проведенного на базе модели OnePlus Nord 2. Для сравнения использовался обычный чип Dimensity 1200.

Тестирование OnePlus Nord 2 проводилось на платформе Android 11 с 8 Гбайтами ОЗУ. В ходе тестирования MediaTek Dimensity 1200-AI показал итоговый результат в AI-тесте, равный 172,7K (172 666 баллов). Его конкурент, телефон Realme GT Neo, оснащенный обычным чипом Dimensity 1200, показал результат 155,8K (155 803 баллов). Значительное улучшение налицо.

Улучшенный чипсет Dimensity 1200-AI отстает от флагманских моделей в AI-тестах

Сравнение OnePlus Nord 2 5G (Dimensity 1200-AI) и Realme GT Neo (Dimensity 1200). Источник: AI Benchmark


В то же время обращает на себя внимание то, что характеристики нового чипсета Dimensity 1200-AI выглядят ободряюще только по сравнению с близкой моделью. При сравнении с другими флагманскими чипами, например, Snapdragon 888, чипсет по-прежнему отстает.

Для примера приведены результаты AI-тестов, проведенные на других смартфонах. Например, модель LG V70 на базе Snapdragon 888 сумела показать результат 203,1K. Модель Huawei Mate 40 Pro+ с чипсетом Kirin 9000 показала результат 215,4K. Еще одна флагманская модель - Samsung Galaxy S21 Ultra на базе Exynos 2100 - показала результат 202,1K.



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