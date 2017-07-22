На следующий день после завершения Чемпионата Европы по футболу и победы итальянской сборной над британцами компания Electronic Arts представила новую версию футбольного симулятора EA SPORTS FIFA 22. Главная особенность новой версии - реализация технологии HyperMotion нового поколения.
Как отмечает производитель, она воплощает в реальность захватывающий игровой процесс в матче, причем на любых устройствах, в том числе консолях нового поколения и Stadia. Новая версия FIFA 22 будет доступна по всему миру с 1 октября для PlayStation 5, Xbox Series X | S, настольных компьютеров, Stadia, PlayStation 4 и Xbox One.
Концепция HyperMotion представляет собой сочетание технологии захвата игровых сюжетов реальных матчей Advanced 11v11 Match Capture и запатентованную технологию машинного обучения, способную обеспечить максимально реалистичный, плавный и отзывчивый футбольный опыт для консолей нового поколения и Stadia. Как отмечает производитель, это позволяет раскрыть «чистые эмоции, страсть и физическую реальность игры».
Технология HyperMotion впервые в истории игр позволила интегрировать захват типовых движений 22 профессиональных футболистов, демонстрирующих активную игру. Кроме того, запатентованный алгоритм машинного обучения EA использует более 8,7 млн кадров расширенного захвата матчей. Он записывает новые анимации в реальном времени для воссоздания естественного футбольного движения при различных взаимодействиях на поле. Это может быть бросок, пас или бег. HyperMotion изменяет анимацию, подстраивая ее под конкретного реального игрока, меняя то, как игроки двигаются с мячом и уходят в отрыв.
Новая версия предлагает также инновационные функции в организационных элементах игрового процесса. Среди них называются «выстраивание футбольной карьеры», VOLTA FOOTBALL, Pro Clubs и FIFA Ultimate Team.
Поклонники игры получат высокую согласованность и индивидуальность с учетом нового опыта построения футбольных клубов в режиме карьеры, переосмысление игрового процесса в VOLTA FOOTBALL, процесса создания собственной команды FIFA Ultimate Team и использования других элементов, имеющих отношение к истории футбола и культовым игрокам.
Новая версия FIFA 22 позволяет участвовать в знаковых мировых соревнованиях, таких как Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, новая Лига Конференций УЕФА, Премьер-лига, с участием более 17 000 игроков в более чем 700 командах на более чем 90 стадионах и более чем в 30 лигах.
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