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Все версии Steam Deck имеют слот M.2 2230 для оснащения SSD-диском NVMe

19 июля 2021, 13:21




Портативная игровая консоль Valve Steam Deck будет иметь один разъем M.2 2230 для установки SSD-диска NVMe. Разъем появится на всех трех моделях устройства, которые планируются к запуску.

Данная информация была подтверждена на веб-сайте Steam Deck, где появился текст электронного письма генерального директора Valve Гейба Ньюэлла с соответствующей информацией.

Все версии Steam Deck имеют слот M.2 2230 для оснащения SSD-диском NVMe


Известно, что готовящаяся сейчас к выпуску портативная консоль Valve Steam Deck будет оснащена процессором на архитектуре Zen 2. Размер ОЗУ составит 16 Гбайт. Она также будет иметь ЖК-дисплей с разрешением 1280x800 пикселей. Теперь в спецификации устройства также официальной появилась запись об оснащении модулем 2230 M.2. В примечании, правда, указано, что установленный накопитель не подлежат замене пользователем.

Младшая базовая модель игровой приставки Steam Deck (399 долларов/ 29 700 руб.) имеет 64 Гбайт флэш-памяти eMMC. Появление разъема M.2 2230, самого маленького среди доступных на текущий момент (его размер составляет всего 22x30 мм), многие расценили как определенное ограничение. SSD-диски с таким форм-фактором менее доступны на рынке и отличаются более высокой ценой по сравнению с полноразмерными дисками M.2.

Компания Valve планирует выпустить также среднюю модель Steam Deck с 256 Гбайтами флеш-памяти (529 долларов/ 39 400 руб.) и старшую модель с 512 Гбайтами памяти (649 долларов/ 48 300 руб.).

В настоящее время открыт предзаказ на приобретение новых приставок. Но, как сообщается, пользователи сервиса Steam уже столкнулись с проблемами при его оформлении. Как сообщает PC Gamer, почти все сотрудники редакции издания захотели приобрести это устройство, однако почти никому не удалось разместить предзаказ. Проблемой стали возникавшие ошибки при оформлении предзаказа на сайте. Предположительная версия случившегося: сервис оформления предзаказов слишком перегружен.

Ожидается, что поставки Steam Deck начнутся в декабре текущего года. Те, кто сумел разместить предзаказ, сможет получить старшую модель приставки (512 Гбайт) только во втором квартале будущего года, все остальные модели по предзаказам появятся в первом квартале 2022 года.

Уже появилась информация, что в возникшей ситуации быстро растет вторичный рынок продаж. Там за консоль Steam Deck просят в несколько раз больше (до 10-кратного завышения цены).



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