Среди участников сообщества Microsoft Flight Simulator распространилось заявление от разработчиков, в котором говорится, что команда согласилась рассмотреть наиболее востребованную, но до сих пор не реализованную функцию - добавление вертолетов в приложение Microsoft Flight Simulator.
Поводом для такого анонса стал раскрытый список плановых разработок, которым поделилась команда разработчиков Asobo Studio. Первую строчку в списке среди самых популярных запросов, полученных по обратной связи от поклонников Microsoft Flight Simulator, занимает «добавление вертолетов в список доступных воздушных средств».
Еще более хорошая новость кроется в том, что, как видно на снимке, указаны сроки реализации новых функций. Опция про добавление вертолетов значится с датой «2022 год».
Конечно, добавить вертолет можно уже и сейчас. Но это будет имитация, а не правдоподобный опыт пилотирования. Вертолеты обладают другой аэродинамикой и особенностями управления. Официальная поддержка должна сделать характеристики нового класса летательных аппаратов намного более реалистичными.
Microsoft Flight Simulator - это серия гражданских авиасимуляторов, выпускаемых корпорацией Microsoft. Она предусматривает отражение весьма реалистичной физики полета, вплоть до имитации срывных потоков. Наличие практически всех крупных аэропортов мира с реалистичными данными, реальным ландшафтом, реалистичными погодными условиями и отличной графикой делают данную серию симуляторов одной из лучших в своем классе.
Сильнейшая черта серии - это ее открытость для создания собственных моделей. Именно благодаря этой функции, вертолеты доступны уже сейчас. Но их фирменная, официальная поддержка должна обеспечить более высокий класс реалистичности.
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