РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Microsoft Flight Simulator станет тренажером для пилотов вертолетов в 2022 году

19 июля 2021, 15:47




Среди участников сообщества Microsoft Flight Simulator распространилось заявление от разработчиков, в котором говорится, что команда согласилась рассмотреть наиболее востребованную, но до сих пор не реализованную функцию - добавление вертолетов в приложение Microsoft Flight Simulator.

Поводом для такого анонса стал раскрытый список плановых разработок, которым поделилась команда разработчиков Asobo Studio. Первую строчку в списке среди самых популярных запросов, полученных по обратной связи от поклонников Microsoft Flight Simulator, занимает «добавление вертолетов в список доступных воздушных средств».

Microsoft Flight Simulator станет тренажером для пилотов вертолетов в 2022 году


Еще более хорошая новость кроется в том, что, как видно на снимке, указаны сроки реализации новых функций. Опция про добавление вертолетов значится с датой «2022 год».

Конечно, добавить вертолет можно уже и сейчас. Но это будет имитация, а не правдоподобный опыт пилотирования. Вертолеты обладают другой аэродинамикой и особенностями управления. Официальная поддержка должна сделать характеристики нового класса летательных аппаратов намного более реалистичными.

Microsoft Flight Simulator станет тренажером для пилотов вертолетов в 2022 году


Microsoft Flight Simulator - это серия гражданских авиасимуляторов, выпускаемых корпорацией Microsoft. Она предусматривает отражение весьма реалистичной физики полета, вплоть до имитации срывных потоков. Наличие практически всех крупных аэропортов мира с реалистичными данными, реальным ландшафтом, реалистичными погодными условиями и отличной графикой делают данную серию симуляторов одной из лучших в своем классе.

Сильнейшая черта серии - это ее открытость для создания собственных моделей. Именно благодаря этой функции, вертолеты доступны уже сейчас. Но их фирменная, официальная поддержка должна обеспечить более высокий класс реалистичности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".

Читайте также:

  • Все модели игровой приставки Steam Deck имеют слот M.2 2230 под SSD-диск NVMe
  • EA объявила о выпуске новой версии видеоигры F1 2021 с чемпионатами Formula 1 и Formula 2 2021 года
  • OnePlus запускает интерактивные AR-игры в рамках PR-кампании смартфона Nord 2
  • SecretLab представила эргономичные кресла TITAN Evo коллекции 2022 года
  • EA SPORTS представила FIFA 22 с технологией HyperMotion нового поколения

    • следующая новость
    Хакеры взломали процедуру аутентификацию Windows Hello с помощью USB-камеры

    предыдущая новость
    Akasa выпустила корпусы Newton NE и Plato NE для систем на базе NUC

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением Windows 10 от $10,48: большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи
    Обзор Aruba Instant On 1930 Большая распродажа в магазине UCDKeys Лучший SSD Главные новости за неделю Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 июля, 2021

    Samsung представила телевизор The Wall microLED 2021 нового поколения

    19 июля, 2021

    Lenovo представила модульное гибридное решение ThinkSmart Core

    Экран Apple iPhone 13 будет включен постоянно

    Хакеры взломали процедуру аутентификацию Windows Hello с помощью USB-камеры

    Microsoft Flight Simulator станет тренажером для пилотов вертолетов в 2022 году

    Akasa выпустила корпусы Newton NE и Plato NE для систем на базе NUC

    Все модели игровой приставки Steam Deck имеют слот M.2 2230 под NVMe SSD

    EA объявила о выпуске новой версии игры F1 2021 с чемпионатами Formula 1 и Formula 2 2021 года

    Huawei HiSilicon разработала чип для управления работой гибких OLED-панелей

    16 июля, 2021

    OCCT 9 ввела новые инструменты тестирования процессоров

    Intel ведет переговоры о покупке GlobalFoundries за 30 млрд долларов

    Смарт-часы HUAWEI Watch 3 и Watch 3 Pro появились в России

    MediaTek представляет чипсеты Helio G96 и Helio G88 для мобильной фотографии

    Анонс смартфонов Vivo S10 и S10 Pro: мощные селфи-камеры в компактном корпусе

    15 июля, 2021

    Lenovo представила настольные рабочие станции ThinkStation P350 нового поколения

    SilverStone представила корпус Raven RVS03 для SSD-накопителя M.2 любого типа (NVMe/SATA)

    ElevationLab MagBase делает зарядку iPhone через MagSafe Charger более удобной

    Новые процессоры Intel Alder Lake-S верхнего сегмента имеют ядра двух типов: P-Core и E-Core

    Новая бета-версия WhatsApp позволяет использовать несколько устройств без участия телефона

    OnePlus запускает интерактивные AR-игры в рамках PR-кампании смартфона Nord 2

    ССЫЛКИ