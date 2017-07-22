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Илон Маск: Tesla снова будет принимать биткоины за покупку электромобилей

22 июля 2021, 20:44




После того, как крипторынок залихорадило после преодоления важной для инвесторов отметки в 30 000 долларов/BTC, о чем THG.ru уже сообщал несколько дней назад, в игру внезапно вмешался Илон Маск. Генеральный директор Tesla давно проявляет заинтересованность в динамике крипторынка, и на этот раз он выступил в своем амплуа.

Илон Маск заявил, что компания Tesla, вероятно, скоро снова начнет принимать биткоины в оплату за покупку электромобилей.

Илон Маск: Tesla может снова начать принимать биткоины


Маск сделал свое заявление на конференции B-Word, организованной Crypto Council for Innovation. Он заявил следующее: «Похоже, добыча биткоин все больше использует возобновляемые виды энергоэнергии. В последнее время закрылось множество крупных предприятий по добыче угля, особенно в Китае».

Необходимо отметить, что компания Tesla уже начинала принимать биткоины для оплаты покупки автомобилей ранее в этом году. Позднее, буквально через несколько дней, руководитель компании заявил, что прием биткоинов временно прекращается. Официальной причиной стали его опасения, что из-за роста популярности криптовалюты одновременно нарастает негативное воздействие на окружающую среду вследствие майнинга.

На этот раз, Маск решил придерживаться прежней версии Он добавил, что намерен провести тщательную проверку своих оценок, чтобы убедиться в постепенном снижении негативного воздействия майнинга на экологию. С его слов, современный майнинг активно используются потребляет электроэнергию, добытую из возобновляемых источников. Маск отметил, что если их доля составит 50 или более процентов или существует тенденция к использованию возобновляемой энергии, то Tesla, скорее всего, возобновит прием биткоинов.

Напомним, что в мае, когда было объявлено о прекращении приема биткоинов в качестве средств оплаты, Маск заявил, что компания «изучает возможность привлечения других криптовалют, которые используют <1% энергии, идущей на добычу биткоинов».

Напомним, согласно оценкам, на майнинг биткоинов ежегодно потребляется примерно столько электроэнергии, сколько тратит такая страна, как Нидерланды.



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