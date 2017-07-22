Генеральный директор Пэт Гелсингер сообщил, что компания Intel собирается провести анонс нового семейства гибридных процессоров Alder Lake на предстоящем мероприятии под названием Intel InnovatiON. Ивент состоится 27-28 октября в Сан-Франциско и пройдет в двух форматах - очном и виртуальном. Intel планирует рассказать на этой технической конференции о своих новейших технологиях в области AI, 5G, Edge, Cloud и прикладных решениях.
Выступая ранее на конференции Intel Accelerated, Пэт Гелсингер подтвердил, что процессоры Alder Lake и Sapphire Rapids будут выпускаться на базе новой литейной технологии Intel 7.
Intel 7 - это новое название 10-нм технологического процесса литейного производства процессоров Enhanced SuperFin. Он будет применяться для выпуска процессоров семейства Alder Lake и Sapphire Rapids. Процессоры Alder Lake предназначены для оснащения рабочих станций, их массовое производство начнется уже в 2021 году. Процессоры Sapphire Rapids предназначены для оснащения центров обработки данных, выпуск этих продуктов намечен на первый квартал 2022 года. Планируется, что переход на техпроцесс Intel 7 обеспечит рост производительности от 10% до 15% по сравнению с текущими изделиями, выпускаемыми на базе 10-нм техпроцесса SuperFin.
Линейка Intel Alder Lake известна как серия процессоров Intel Core 12-го поколения. Они выстроены на новой гибридной платформе big.LITTLE, предусматривающей оснащение общего процессорного модуля Intel Alder Lake набором из высокоэффективных (LITTLE) ядер и высокопроизводительных (big) ядер.
Хотя Intel еще не подтвердила точную спецификацию процессоров Alder Lake, по слухам, они будут иметь восемь больших ядер и восемь малых ядер.
Это предположение было подтверждено днем раньше, когда Intel представила рендер этого процессора.
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Это предположение было подтверждено днем раньше, когда Intel представила рендер этого процессора.