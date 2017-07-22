Компания Samsung официально представила новый чипсет Exynos W920, предназначенный для использования в носимых устройствах. Он является преемником Exynos 9110, который появился на рынке около трех лет назад вместе с первыми умными часами Galaxy Watch. Новый чипсет предназначен для моделей умных часов Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic, анонс которых ожидается в ближайшее время.
Производство новых чипов Exynos W920 выполняется по 5-нм техпроцессу Samsung с использованием литографии в глубоком ультрафиолете. Продукт представляет собой сложный комплекс на базе двух процессорных ядер ARM Cortex-A55 и модуля графической поддержки Mali-G68.
По данным производителя, новый чипсет обеспечивает 20% прирост производительности и в 10 раз быстрее предшественника при обработке графики.
Технически новый чипсет упакован в корпус FoPLP (Fan-out Panel Level Package). По сравнению с традиционными решениями, где используются корпусы PoP, применение FoPLP позволяет увеличить количество контактов ввода/вывода в устройствах, а также уменьшить толщину чипов. Это дает возможность не только снизить себестоимость производства, но разместить внутри общего корпуса «систему в пакете». Она предусматривает установку интегрального контроллера питания, памяти LPDDR4 и встроенной поддержки мультимедиа-функций.
По предварительным данным, новый чипсет может работать с дисплеями с разрешением до 960x540 пикселей. Благодаря специальным функциям Cortex-M55, реализован вывод данных в формате Always-on Display при пониженном общем энергопотреблении. Внутри пакета интегрирован также модем 4G LTE, средства поддержки глобальной навигационной спутниковой системы GNSS, Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 5.0.
Ожидается, что более полная информация о новом чипе будет обнародована завтра, в ходе мероприятия Galaxy Unpacked. Там будут показаны умные часы Samsung Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic, работающие на новом чипсете Exynos W920 и на новой операционной системе Wear OS 3.0, разработанной совместно Google и Samsung.
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