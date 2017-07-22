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Кросс-совместимость для установки кулера между сокетами AM4 и AM5 сохранится

17 августа 2021, 20:25




Будущие процессоры AMD для настольных компьютеров, которые будут устанавливаться через сокет Socket AM5, сохранят совместимость с сокетом Socket AM4. Это позволят устанавливать прежние кулеры в новый сокет. Эта информация стала достоянием общего внимания, благодаря техническому документу по разработке нового сокета, который появился в сети.

До сих пор считалось, что преемственность по выбору систему охлаждения будет нарушена. Главным доводом в пользу этого предположения было то, что сокеты Socket AM4 и AM5 являются принципиально разными.

Между сокетами AMD Socket AM4 и AM5 сохранится кросс-совместимость для кулера


Сокет AM4 относится к типу PGA (pin grid array) и представляет собой квадратный или прямоугольный корпус (пластиковый, керамический или из органического материала) с расположенными в нижней части штыревыми контактами. В корпуса этого типа упаковывались разные процессоры, в том числе AMD Athlon 64 и Opteron.

Корпус LGA (land grid array) хотя и имеет прежние размеры корпуса PGA, но использует контактным площадки, которые пришли на смену штырьковым контактам. Процессор в таком корпусе может устанавливаться в специальное гнездо, имеющее пружинные контакты, либо впаиваться непосредственно на печатную плату.

Между сокетами AMD Socket AM4 и AM5 сохранится кросс-совместимость для кулера


В то же время отмечалась близость по габаритным характеристикам между двумя сокетами - PGA и LGA. Именно это позволяло надеяться на их кросс-совместимость для кулеров.

В опубликованном документе показывается, что установленный процессор с сокетом Socket AM5 будет совмещен с фиксирующим зажимом и расстоянием между монтажными отверстиями, аналогично Socket AM4. Это может означать, что при переходе на новые сокеты можно перенести дорогую систему жидкостного охлаждения или дорогой AIO CLC из текущей сборки настольного компьютера Ryzen в новую конфигурацию.

Между сокетами AMD Socket AM4 и AM5 сохранится кросс-совместимость для кулера


Уже появились рендеры новых сокетов Socket AM5. Они показывают, что механизм блокировки сокетов в основном похож на механизм сокетов Intel, таких как LGA1200. Ранее они изображались более похожими на уменьшенную копию TR4/sTRX4, что вызывало опасения относительно совместимости для кулеров. Теперь хорошо видно, что верхняя удерживающая скоба качается на шарнире и удерживается на месте за счет давления рычага, который фиксируется на крючке.

В зависимости от модели процессоры AMD Socket AM5 могут иметь значения TDP 45, 65, 95, 105, 125 и 170 Вт.



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