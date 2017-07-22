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Процессоры Intel Royal Core окажутся производительнее x86

20 августа 2021, 14:15




На YouTube-канале Moore's Law is Dead появилась информация о планах Intel по развитию продуктовой линейки процессоров Core. Несмотря на то, что о ближайших планах выпуска новой серии процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake говорят уже давно, пока все ограничивалось только данными об их выпуске в конце этого года. Теперь появилась информация о пяти последующих поколениях процессоров, которые придут на смену Alder Lake.

Процессоры Intel Royal Core будут иметь более высокую производительность, чем x86


Эксперты рынка с воодушевлением приняли это объявление, припомнив, что рынок процессоров Intel давно застыл в ожидании. Обнародование дорожной карты Intel и разъяснение планов ее будущего развития выглядит впечатляюще.

Хотя эксперты сразу поспешили высказать сомнения относительно реализуемости намеченных планов в указанные сроки. Тем не менее, отмечают они, появление официальной дорожной карты в редакции 2021 года представляет большой интерес хотя бы по причине обоснования того, зачем осуществляется переход на новую архитектуру сокетов LGA1700.

По слухам, Intel якобы готовит к выпуску новую серию Core, способную обеспечить более высокую эффективность вычислений по сравнению с тем, что предоставляет архитектура x86. Компанию подталкивают к этому решения ее заказчиков. Все помнят об отказе Apple от использования процессоров Intel в пользу собственной разработки из-за более низкой эффективности процессоров Intel по сравнению с ARM.

Процессоры Intel Royal Core будут иметь более высокую производительность, чем x86


Сообщается, что разработка нового процессора ведется Intel в рамках проекта, который внутри компании называют Royal Core. На первых порах намечалось, что наработки в рамках этого проекта появятся на рынке вместе с процессорами Lunar Lake. Однако, по данным Moore's Law is Dead, сроки их выхода сдвинулись. Теперь ожидается, что они появятся вместе с процессорами Nova Lake, находящимися в шести ступенях развития от нынешних моделей Rocket Lake.

По слухам, участником проекта Royal Core Project был легендарный разработчик Джим Келлер. Однако он покинул Intel в прошлом году и устроился на работу в молодую канадскую компанию Tenstorrent. До работы в Intel Джим Келлер успел поучаствовать в создании архитектуры AMD Zen, поработать в Apple над процессорами с A4 по A7, а ранее он участвовал в разработке архитектуры AMD K7 и K8.



Moore's Law is Dead пишет о значительном ожидаемом приросте производительности будущих процессоров, ссылаясь на достоверные источники информации. Он также раскрывает планы Intel в отношении поддержки технологии SMT4 (4-поточной гиперпоточности) и памяти DDR5-7400.

Moore's Law is Dead подтверждает также предыдущий слух о кодовых названиях микроархитектур Lion Cove и Panther Cove, которые применялись для Lunar Lake и Nova Lake.

Процессоры Intel Royal Core будут иметь более высокую производительность, чем x86

Процессоры Intel Royal Core будут иметь более высокую производительность, чем x86

Intel Xeon в 2023+, Источник: Moore's Law is Dead


Процессоры Intel Royal Core будут иметь более высокую производительность, чем x86


Помимо этого, Moore's Law is Dead кратко коснулся перспектив развития серверных процессоров Granite Rapids. Intel планирует использовать их в конкуренции с AMD на рынке серверов. В линейке Xeon Scalable будет применяться микроархитектура Redwood Cove, аналогичная Emeralds Rapids. Прирост производительности произойдет за счет увеличения количества ядер до 64.

Процессоры Intel Royal Core будут иметь более высокую производительность, чем x86


Упоминается также семейство процессоров Diamond Rapids, которые выступит преемником Granite Rapids. По слухам, оно появятся не раньше 2025 года. Пока нет никаких подробностей об этой архитектуре, кроме одного: Diamon Rapids должна использовать техпроцесс Intel 4.

Процессоры Intel Royal Core будут иметь более высокую производительность, чем x86




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