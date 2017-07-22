Компания IBM предоставила подробности о своем новом процессоре IBM Telum, предназначенном для выполнения операций, связанных с задачами глубокого обучения. В настоящее время процессор готовится к выпуску. Анонс состоялся на ежегодной онлайн-конференции Hot Chips 33 (2021).
Новый чип предназначен для аппаратной поддержки ИИ-систем корпоративного класса, а также для решения задач, связанных с безопасностью. В частности, упоминается возможность его применения для борьбы с мошенничеством в режиме реального времени.
Процессор IBM Telum впервые использует технологию, созданную исследовательским подразделением IBM Research AI Hardware Center. Он содержит интегрированные средства аппаратного ускорения транзакционных операций при работе ИИ-систем. Процессор производится по 7-нм техпроцессу Samsung с применением литографии в глубоком ультрафиолете (EUV).
IBM Telum имеет восемь универсальных вычислительных ядер с микроархитектурой z16. Ядра поддерживают глубокий суперскалярный конвейер для выполнения неупорядоченных команд. Тактовая частота работы ядер составляет более 5 ГГц. Архитектура обработка команд оптимизирована под требования гетерогенных рабочих нагрузок корпоративного класса. При упаковке в кластер в один сервер можно установить до 32 процессоров Telum.
Встроенная память процессора представлена кэш-памятью L2 размером 32 Мбайт и кэш L3 объемом 256 Мбайт на каждое ядро. В работе процессора применяется технология виртуального объединения кэша L3. Она позволяет сформировать виртуальный 2-Гбайт массив кэш-памяти L4, с которым могут работать сразу все восемь процессорных ядер.
ИИ-ускоритель включает в себя 128 вычислительных блоков, оптимизированных для выполнения операций с плавающей точкой с половинной точностью (FP16), и 32 блока под операции как половинной (FP16), так и одинарной (FP32) точности.
Пиковая производительность ИИ-ускорителя составляет 6 TFLOPs. Сервер, оснащенный 32 процессорами, позволяет развить производительность около 200 TFLOPs.
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