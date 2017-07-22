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IBM представила процессор Telum для ускоренного выполнения операций ИИ

24 августа 2021, 18:23




Компания IBM предоставила подробности о своем новом процессоре IBM Telum, предназначенном для выполнения операций, связанных с задачами глубокого обучения. В настоящее время процессор готовится к выпуску. Анонс состоялся на ежегодной онлайн-конференции Hot Chips 33 (2021).

Новый чип предназначен для аппаратной поддержки ИИ-систем корпоративного класса, а также для решения задач, связанных с безопасностью. В частности, упоминается возможность его применения для борьбы с мошенничеством в режиме реального времени.

IBM представила процессор Telum для ускоренного выполнения операций ИИ


Процессор IBM Telum впервые использует технологию, созданную исследовательским подразделением IBM Research AI Hardware Center. Он содержит интегрированные средства аппаратного ускорения транзакционных операций при работе ИИ-систем. Процессор производится по 7-нм техпроцессу Samsung с применением литографии в глубоком ультрафиолете (EUV).

IBM представила процессор Telum для ускоренного выполнения операций ИИ


IBM Telum имеет восемь универсальных вычислительных ядер с микроархитектурой z16. Ядра поддерживают глубокий суперскалярный конвейер для выполнения неупорядоченных команд. Тактовая частота работы ядер составляет более 5 ГГц. Архитектура обработка команд оптимизирована под требования гетерогенных рабочих нагрузок корпоративного класса. При упаковке в кластер в один сервер можно установить до 32 процессоров Telum.

Встроенная память процессора представлена кэш-памятью L2 размером 32 Мбайт и кэш L3 объемом 256 Мбайт на каждое ядро. В работе процессора применяется технология виртуального объединения кэша L3. Она позволяет сформировать виртуальный 2-Гбайт массив кэш-памяти L4, с которым могут работать сразу все восемь процессорных ядер.

IBM представила процессор Telum для ускоренного выполнения операций ИИ


ИИ-ускоритель включает в себя 128 вычислительных блоков, оптимизированных для выполнения операций с плавающей точкой с половинной точностью (FP16), и 32 блока под операции как половинной (FP16), так и одинарной (FP32) точности.

Пиковая производительность ИИ-ускорителя составляет 6 TFLOPs. Сервер, оснащенный 32 процессорами, позволяет развить производительность около 200 TFLOPs.





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