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Intel добавит в линейку процессоров Alder Lake-S топовые модели K/F без встроенной графики

27 августа 2021, 22:57

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В сети появилась информация от Twitter-информатора по имени Komachi, который опубликовал список дополнительных моделей K/F в семействе готовящихся к выпуску настольных процессоров Alder Lake-S. В списке представлены шесть новых моделей процессоров Alder Lake-S, включая флагманские модели Core i9-12900K, Core i9-12900KF, i7-12700K(F) и i5-12600K (F).

Intel добавит в линейку процессоров Alder Lake-S топовые модели K/F без встроенной графики

Список новых процессоров в семействе Intel Alder Lake-S 12-го поколения (модели K и модели KF). Источник: @KOMACHI_ENSAKA


Информатор не указал источник происхождения данных. Однако их публикация авторитетным изданием Videocardz позволяет предположить, что с большой вероятностью к этой информации можно относиться с должным доверием.

Список моделей не привязан к каким-либо источникам. Эксперты считают, что он составлен на основе данных из базы тестов Geekbench или получен неофициальным путем.

Intel добавит в линейку процессоров Alder Lake-S топовые модели K/F без встроенной графики


Новое семейство процессоров Intel Alder Lake-S призвано объединить в одном корпусе большие и маленькие ядра, реализуя тем самым гибридный вариант вычислений. Помимо новых процессорных ядер, Intel также добавляет в кристалл Alder Lake интегрированную поддержку графики.

Intel добавит в линейку процессоров Alder Lake-S топовые модели K/F без встроенной графики


Изучив новую информацию, эксперты высказали предположение, что благодаря новым моделям, Intel решила расширить уже имеющийся список, пополнив его дополнительными моделями верхнего уровня (группы K/F), у которых будут сняты ограничения на разгон. Однако отмечается, что разгон становится возможным вследствие отключения встроенной поддержки графики.

Intel добавит в линейку процессоров Alder Lake-S топовые модели K/F без встроенной графики


Самыми мощными моделями в новом списке стали процессоры с обозначением K. Их тепловая мощность составляет по умолчанию 125 Вт.

Новые модели могут оказаться немного дешевле по сравнению с обычными. Это позволит покупателям получить небольшую экономию, чтобы вложить эти средства в приобретение внешней выделенной графической поддержки от стороннего производителя.

Intel добавит в линейку процессоров Alder Lake-S топовые модели K/F без встроенной графики




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