В сети появилась информация от Twitter-информатора по имени Komachi, который опубликовал список дополнительных моделей K/F в семействе готовящихся к выпуску настольных процессоров Alder Lake-S. В списке представлены шесть новых моделей процессоров Alder Lake-S, включая флагманские модели Core i9-12900K, Core i9-12900KF, i7-12700K(F) и i5-12600K (F).
Список новых процессоров в семействе Intel Alder Lake-S 12-го поколения (модели K и модели KF). Источник: @KOMACHI_ENSAKA
Информатор не указал источник происхождения данных. Однако их публикация авторитетным изданием Videocardz позволяет предположить, что с большой вероятностью к этой информации можно относиться с должным доверием.
Список моделей не привязан к каким-либо источникам. Эксперты считают, что он составлен на основе данных из базы тестов Geekbench или получен неофициальным путем.
Новое семейство процессоров Intel Alder Lake-S призвано объединить в одном корпусе большие и маленькие ядра, реализуя тем самым гибридный вариант вычислений. Помимо новых процессорных ядер, Intel также добавляет в кристалл Alder Lake интегрированную поддержку графики.
Изучив новую информацию, эксперты высказали предположение, что благодаря новым моделям, Intel решила расширить уже имеющийся список, пополнив его дополнительными моделями верхнего уровня (группы K/F), у которых будут сняты ограничения на разгон. Однако отмечается, что разгон становится возможным вследствие отключения встроенной поддержки графики.
Самыми мощными моделями в новом списке стали процессоры с обозначением K. Их тепловая мощность составляет по умолчанию 125 Вт.
Новые модели могут оказаться немного дешевле по сравнению с обычными. Это позволит покупателям получить небольшую экономию, чтобы вложить эти средства в приобретение внешней выделенной графической поддержки от стороннего производителя.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".