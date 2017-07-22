Последние партии игровой приставки Sony PlayStation 5, как оказалось, отличаются от тех, которые выпускались с момента ее запуска. Разборка устройств выявила ряд существенных изменений, которые были внесены во внутренней конструкции приставки в последнее время самой Sony. Они незаметны снаружи, но могут оказывать существенное влияние на то, как долго и исправно будет работать игровая приставка.
Согласно отчетам Sony, первые партии игровых приставок, которые поставлялись до 4 августа, выпускались компанией себе в убыток. Чтобы выйти из этой «неправильной» ситуации, инженерный отдел Sony провел дополнительные разработки. В результате, как сообщается, Sony смогла в конце концов выйти на прибыль.
Однако эксперты стали искать, каким путем была достигнута оптимизация. Разборка игровых приставок последних партий показала, что в конструкцию были внесены серьезные изменения.
Согласно появившимся в сети материалам, Sony частично поменяла дизайн внутренних компонентов PlayStation 5. В частности, Sony оснастила приставку радиатором меньшего размера. Это можно видеть на снимке.
Помимо этого, хорошо видно, что была удалена большая медная пластина, которая служит для охлаждения внутренних компонентов. Уменьшился размер вентилятора, который отводит тепло от радиатора. Вследствие внесенные изменений, существенно снизилась мощность системы отвода тепла.
Отмечается, что серьезные «натурные испытания» обновленной конструкции в условиях нагруженных игровых баталий пока не проводились. Но уже сейчас видно, что в результате внесенных изменений температура внутри корпуса повысились как минимум на 3-5 °С. Оценки проводились путем замера воздушного потока, который выходил изнутри через решетки.
Эксперты отмечают, что реальный нагрев процессора может быть еще выше, чем полученные значения. В то же время известно, что «запас живучести» процессора достаточно большой, т.е. внесенные изменения не должны нести катастрофических последствий.
Энтузиасты PlayStation 5 ждут результатов испытаний. Но при этом они задаются вопросом, почему Sony решила пойти на более высокий температурный режим работы, который теоретически снижает ресурс работы системы.
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