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Глава ARM China «отжал» китайское подразделение британской компании Arm

01 сентября 2021, 16:45




Поглощение британской ARM компанией NVIDIA столкнулось с тем, что руководитель китайского подразделения решил вывести его из состава британской компании ARM. Инициатором стал Аллен Ву, генеральный директор ARM China.

Используя свое влияние в ARM China, г-н Ву решил открыть собственную компанию под названием Alphatecture. До запуска процесса трансформации он предложил существующим клиентам Arm China скидки, если те будут осуществлять оплату через новую компанию Alphatecture.

Глава Arm China «отжал» китайское подразделение от британской компании Arm


Неудивительно, что другие руководители ARM China, члены правления, сочли такое поведение руководителя несовместимым с его статусом и проголосовали за его снятие: семь голосов против одного. Но, как отметило издание SemiAnalysis, в распоряжении г-на Ву была печать компании ARM China. Согласно действующему в Китае законодательству, владение печатью дает право полной самостоятельности в решении любых юридических вопросов.

После совершения «переворота» г-н Ву нанял новую службу безопасности, чтобы не допустить проникновения других членов руководства ARM China в помещение компании. После этого он уволил из компании всех несогласных. Обо всем этом стало известно благодаря материалу, опубликованному изданием SemiAnalysis.

Глава Arm China «отжал» китайское подразделение от британской компании Arm


Но на этом история не закончилась. «Аллен Ву подал в суд на ARM China, чтобы признать свое увольнение незаконным, - пишет издание. - По сути, он подал в суд на самого себя, поскольку при его нынешнем статусе он может представлял обе стороны в судебном деле».

Еще больше сбивает с толку то, что Ву отстаивает независимость ARM China, действующей теперь под китайским названием 安谋科技. Более того, новая компания уже провела пресс-конференцию, на которой объявила о выпуске собственных полупроводниковых изделий, включая NPU, GPU, ISP и устройств для визуальной обработки изображений, предназначенных для рынка IoT.

Нынешний владелец ARM, SoftBank, не смог этому помешать, поскольку он владеет только 49% акций ARM China, а китайцам принадлежит 51% акций компании. Важную роль в этом деле сыграло также желание китайского правительства развивать собственные компьютерные аппаратные продукты.

По сути, Китай повторил то же самое, что раньше сделали в США, заняв твердую позицию в своем намерении разорвать связи с «иностранными» компаниями, производящими микросхемы. Однако «захват» ARM China - не самый этичный способ ведения дел, отмечает SemiAnalysis.

В то же время отмечается, что новейшая разработка Arm - ядро Cortex-A77 - не стало в результате осуществленных «махинаций» собственностью отколовшегося подразделения. Это означает, что компания 安谋科技 не имеет права на использование мощного набора инструкций ARMv9.

Однако действия, предпринятые г-ном Ву, с юридической точки зрения означают, что SoftBank/ARM больше не могут предоставлять лицензии на свои технологии китайским фирмам. Чтобы получить такую возможность, им придется действовать через посредника - ту саму компанию 安谋科技, которую создал г-н Ву.



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