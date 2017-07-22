Как стало известно, в конце 2022 года Microsoft собирается обновить игровую консоль Xbox Series S. Главной особенностью устройства станет новый 6-нм процессор AMD. Он будет выпускаться на производственных мощностях TSMC и будет использовать ее технологические узлы 6N.
По слухам, переход на новый чип обеспечит более высокую производительность консоли. В первую очередь, за счет того, что в составе процессора будут работать все 24 вычислительных блока. В настоящее время в чипе используются «только» 20 вычислительных блока, поэтому рост производительности будет непременно.
Помимо роста производительности за счет расчетных юнитов, также ожидается повышение тактовой частоты CPU. Общий прирост производительность игровой консоли ожидается на уровне не менее 50%.
Появились также слухи о стоимости обновленных моделей. Если сейчас игровую консоль Microsoft Xbox Series S можно купить в России за 27 000 руб. (369 долларов), то обновленная модель будет стоить около 350 долларов (25 600 рублей.).
Ожидается, что цены на нынешнюю версию консоли к тому времени снизятся до 189-249 долларов.
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