Еще четыре микросхемы, созданные подразделением Samsung System LSI, получили эко-сертификат от компании Carbon Trust. Теперь для них можно применять маркировку Carbon Trust CO2 Measured, которая будет информировать потребителей о том, что данные продукты, а также процесс их производства, не оказывают негативного влияния на экологию и соответствуют всемирно признанным спецификациям (PAS 2050).
Для получения сертификата были проведены тщательные измерения углеродного следа, оставляемого конкретным продуктом. Для этого проводились вычисления количества выделившихся парниковых газов при производстве сырья и вспомогательных материалов. Была также проведена оценка транспортировки продукта, объем использования электроэнергии, воды и газа для оценки углеродных выбросов.
Процедура проверки каждого продукта охватывает сотни производственных процессов, поэтому сама процедура оценки является очень сложной задачей.
В число сертифицированных продуктов попали: 1) мобильный процессор Exynos 2100, выполненный по передовому 5-нм техпроцессу с литографией в глубоком ультрафиолете (EUV); 2) сенсор изображения ISOCELL HM2 с размером пикселя 0,7 микрона; 3) система на кристалле Samsung DTV SoC (S6HD820), которая является важным компонентом современных телевизоров при переходе от стандарта 4К к стандарту 8K; 4) телевизионный конвертер TCON (S6TST21), который принимает видеоданные из чипа DTV SoC и преобразует их в соответствии с требованиями DDI (Display Driver IC).
В 2019 году Samsung первой в отрасли получила аккредитацию углеродного следа от Carbon Trust для микросхем памяти. С тех пор компания расширила деятельность в сферах экологического, социального и корпоративного управления (ESG) и добилась глобального признания экологичности своих логических чипов.
В июне 2021 года Samsung первой в отрасли получила сертификат Triple Standart от Carbon Trust, отмечающий деятельность компании по снижению углеводородных выбросов и уровня потребления воды, а также сокращению сброса сточных вод и отходов производства. С учетом новых чипов, на сегодняшний день четырнадцать полупроводниковых продуктов Samsung сертифицированы компанией Carbon Trust.
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