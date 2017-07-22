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ZeroPoint Technologies собрала 2,5 млн евро инвестиций на внедрение технологии сжатия ОЗУ

13 сентября 2021, 14:40




Шведская компания ZeroPoint Technology AB объявила, что ей удалось собрать 2,5 млн евро инвестиций для вывода на рынок собственной запатентованной технологии сжатия памяти Ziptilion.

Компания предложила решение, способное обеспечить двух- или даже трехкратное сжатие данных в оперативной памяти. Разница в уровне сжатия зависит от особенностей приложений, но в любом случае она значительно выше существующих аналогов. Например, применяемые в настоящее время технологии программного сжатия памяти ZSWAP или ZRAM обеспечивают сжатие на уровне от 1,4 до 1,5 раза.

ZeroPoint Technologies собрала 2,5 млн евро инвестиций на внедрение технологии сжатия ОЗУ

ZeroPoint Technologies собрала 2,5 млн евро инвестиций на внедрение технологии сжатия ОЗУ


Как сообщает ZeroPoint, предложенная технология практически не влияет на производительность работы системы памяти. Как утверждает производитель, дополнительная задержка при записи не превышает одну наносекунду, время чтения сжатых данных из ОЗУ составляет 100 наносекунд.

Предложенная технология уже реализована в неназванном продукте, изготовленным с использованием 28-нм узлов TSMC. При частоте используемой шины AXI, равной 800 МГц, пропускная способность памяти составила 32 Гбайт/с.

ZeroPoint Technologies собрала 2,5 млн евро инвестиций на внедрение технологии сжатия ОЗУ

ZeroPoint Technologies собрала 2,5 млн евро инвестиций на внедрение технологии сжатия ОЗУ


Пока нет данных о том, какой именно продукт использовался в тестах. Но если учесть названный производственный узел, то, по всей видимости, речь идет об инженерной (тестовой) платформе на базе ARM.

Новый чип будет легко интегрироваться с существующим оборудованием. Для его использования не требуется изменений в контроллере памяти. Понадобятся только изменения в программном драйвере. Впрочем, в этом случае придется проводить проверку на совместимость с существующими приложениями.

Размер 7-нм чипа Ziptilion для настольных решений составит около 1,36 мм2 при работе со стандартной двухканальной памятью ОЗУ. Для серверных систем, использующих 8-канальное ОЗУ, размер 7-нм чипа Ziptilion увеличится примерно до 3,02 мм2.

ZeroPoint Technologies собрала 2,5 млн евро инвестиций на внедрение технологии сжатия ОЗУ

ZeroPoint Technologies собрала 2,5 млн евро инвестиций на внедрение технологии сжатия ОЗУ


ZeroPoint ожидает, что ее чипы могут найти применение в серверах, встроенных системах и чипсетах для смартфонов.



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