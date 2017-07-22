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Новый Samsung Galaxy M22 с четырьмя камерами ждут в России

14 сентября 2021, 14:13




Компания Samsung официально объявила о выпуске нового смартфона Galaxy M22, последнего из серии M в этом году. Издание THG.ru уже сообщало о готовящемся выпуске заранее.

Информация об анонсе Samsung Galaxy M22 появилась на официальном сайте Samsung в Германии. В отличие от ожидавшегося упоминания 4G в названии, в официальной версии оно отсутствует. Это указывает на то, что Samsung полностью отказалась от использования бренда 4G в целях маркетинга. Выпуск смартфонов с поддержкой сотовых сетей до 4G еще продолжается, но эта телеком-технология явно выходит из списка притягательных для использования в маркетинге.

Новый Samsung Galaxy M22 с четырьмя камерами на 48 Мп ждут в России


Новый смартфон имеет размеры 159,9х7х8,4 мм и весит 186 граммов. Он оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением HD+ (720х1600 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Селфи-камера расположена в каплеобразном вырезе, характерном для смартфонов Samsung, и имеет разрешение 13 Мп. Соотношение сторон - классическое (20:9).

Блок камер располагается на тыльной панели и представлен основной 48-мегапиксельной камерой. Помимо нее, установлены также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 123°, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельная камера для макросъемки.

Новый Samsung Galaxy M22 с четырьмя камерами на 48 Мп ждут в России


Samsung Galaxy M22 построен на 8-ядернои процессоре с тактовой частотой 2 ГГц. Производитель не сообщает модель чипсета, но судя по близкому родству с Galaxy A22, смартфон скорее всего использует Helio G80. Гаджет имеет 4 Гбайт оперативной памяти, 128 Гбайт основной памяти и работает под управлением Android 11 на базе One UI.

Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Смартфон предоставляет такие функции, как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, слот для карты microSD, 3,5 мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев.

Цена Samsung Galaxy M22 пока не уточняется. Не указано также, в каких странах будет продаваться новая модель. Ранее сообщалось, что он готов к выходу на российский рынок.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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