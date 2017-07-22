Как стало известно из доверенного источника, готовящийся к выпуску Google Tensor будет использовать более старые ядра Arm, имеющие более низкую производительность, чем предполагалось ранее.
Новой информацией поделились исследователи издания XDA-Developers. Им удалось получить подробную информацию о чипсете Tensor от анонимного разработчика, в руках которого оказался инженерный образец Google Pixel 6 Pro.
Источник подтвердил, что процессор Tensor действительно выстроен по схеме ядер 2+2+4, а также подтвердил частоты их работы. Они оказались теми же, о которых упоминалось в более ранних слухах.
Попавший в руки образец с тестовым чипсетом Google Tensor имеет два новых высокопроизводительных суперядра Arm Cortex-X1, работающих на тактовой частоте 2,802 ГГц и выстроенных на архитектуре Arm8.2-A. Кроме этого, в его конфигурации значатся два производительных, но более старых процессорных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,53 ГГц - они появились как флагманские в 2018 году и выстроены на архитектуре Arm8-A (Harvard), но сегодня уже не могут рассматриваться как ультрановые. Наконец, в конфигурацию Tensor входят еще четыре высокоэффективных ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,80 ГГц, выстроенных на архитектуре Arm8.2-A (DimanIQ).
Разочарование вызвало то, что согласно более ранним слухам, новый чипсет Google Tensor будет оснащен ультрановыми высокопроизводительными ядрами Cortex-A78, которые появились в этом году. Однако реальность оказалась более прозаичной.
Разработчикив XDA сообщают, что они тщательно перепроверили информацию на других устройствах. Но в конце концов им все-таки пришлось убедиться, что ошибки действительно нет: Google не стал использовать более современные ядра Cortex-A78 и сохранил более ранние ядра Cortex-A76.
Помимо этого, подтверждены другие параметры Pixel 6 Pro: 12 Гбайт ОЗУ, 128 Гбайт хранилища UFS, поддержка кодирования AV1 на аппаратном уровне через чип Google Tensor. Он также поддерживает аудиокодеки Bluetooth aptX и aptX HD, а также кодек Sony LDAC.
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