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Выпуск процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000 Series отложен до 2022 года

04 октября 2021, 16:35




По слухам, выпуск новых процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000 для настольных высокопроизводительных HEDT-платформ и рабочих станций отложен до 2022 года. Об этом сообщил информатор Greymon55, которого считают одним из самых информированных экспертов по утечкам по вопросам AMD.

Новые процессоры под кодовым названием «Chagall» относятся к микроархитектуре Zen3. Слухи о них ходят уже минимум год. Однако после первой появившейся информации, носившей самый общий характер, других сведений уже давно не поступало.

Выпуск процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000 Series отложен до 2022 года


Известно, что новые процессоры совместимы с существующими материнскими платами sTRX4 и sWRX8 на базе чипсетов AMD TRX40 и AMD WRX80 соответственно. Из дорожной карты этих серий материнских плат уже достаточно давно стало известно, что процессоры HEDT будут доступны в вариантах с 64, 32 и 24 вычислительными ядрами, тогда как процессоры версии PRO (WX) для рабочих станций появятся в пяти вариантах: с 64, 32, 24, 16 и 12 ядрами. Известны также и их номинальные мощности: 110 Вт, 85 Вт, 80 Вт, 75 Вт и 62 Вт соответственно.

Процессоры AMD Threadripper (WX) для рабочих станций получат наиболее высокую мощность 280 Вт вследствие поддержки 8-канальной памяти и 128 линий PCIe Gen4 - это эксклюзивные функции для серии PRO.

Выпуск процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000 Series отложен до 2022 года


Причина задержки с выпуском настольных процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000 пока неизвестна. Возможно, это связано с недавним решением AMD перейти на новую ПЗС-матрицу Zen 3, отличающуюся использованием технологии 3D Vertical Cache. Эксперты допускают существование также и других причин, которые могли стать причиной для задержки выпуска.

Задержка выпуска новых процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000 до 2022 года означает, что эта серия появится практически одновременно с началом широкого внедрения других технологий для настольных платформ - DDR5 и PCI-Express Gen 5.

На их фоне появление чипов Threadripper 5000 с четырехканальной памятью DDR4 уже не станет казаться таким резким шагом вперед. Они будут предлагать сопоставимую пропускную способность памяти на фоне возможностей новых процессоров Intel Alder Lake, которые получат толчок за счет поддержки памяти DDR5.



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