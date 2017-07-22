Apple провела очередное мероприятие «Unleashed», на котором анонсировала новые чипсеты следующего поколения M1 Pro и M1 Max. Они пришли на смену прошлогоднему Apple M1. Ожидается, что прирост производительности составит до 70%.
Чипсет Apple M1 Pro содержит 33,7 млрд транзисторов - почти вдвое больше, чем у предшественника M1. Раскладка 10 ядер представлена в виде восьми высокопроизводительных и двух высокоэффективных ядер.
В составе нового чипа размещен 16-ядерный графический процессор. По данным Apple, его быстродействие вдвое превышает возможности графического процессора M1, выигрывая при этом в энергопотреблении на 70% по сравнению с прошлой версией.
В паре с Apple M1 Pro может работать до 32 Гбайт оперативной памяти с пропускной способностью до 200 Гбайт/с. На аппаратном уровне реализована поддержка профессионального видеокодека ProRes, благодаря которой можно получать высокоскоростное преобразование потоков видео 4K и 8K при небольшом энергопотреблении.
Apple M1 Max содержит 57 млрд транзисторов, или на 70% больше, чем у M1 Pro, и в 3,5 раза больше, чем у M1. Главное отличие от M1 Pro кроется в более мощной 32-ядерной графики. Его вычислительный процессор такой же, как у M1 Pro.
Графический процессор M1 Max имеет 32 ядра и обеспечивает до 4 раз более высокую графическую производительность, чем M1. Двукратный рост графической мощности отразился и в двукратном увеличении пропускной способности интерфейса памяти (до 400 Гбайт/с) по сравнению с M1 Pro.
Apple сравнивает возможности нового графического процессора M1 Max с тем, что позволяют получить наиболее быстрые существующие ноутбуки, указывая при этом, что M1 Max не уступает им по производительности, но благодаря повышенной энергоэффективности потребляет на 100 Вт меньше энергии. Отрисовка сложной динамичной картинки в Final Cut Pro выполняется до 13 раз быстрее по сравнению с 13-дюймовым MacBook Pro предыдущего поколения.
Помимо этого, оба новых чипсета - Apple M1 Pro и M1 Max - оснащены 16-ядерным нейронным движком для ускорения машинного обучения, новым драйвером для работы с несколькими внешними дисплеями и интегрированным контроллером Thunderbolt 4.
Отмечается повышенный класс безопасности, включая новейшую версию Apple Secure Enclave, аппаратно подтвержденную безопасную загрузку и технологию защиты от взлома во время исполнения программ.
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