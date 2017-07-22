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AMD готовится внедрить технологию TSMC SoIC в будущие чипы для HPC

26 октября 2021, 14:57




8 ноября компания AMD собирается провести мероприятие Accelerated Data Center Premiere, на котором будет представлен ряд новых технологий и продуктов. Среди них ожидается анонс новой амбициозной технологии трехмерной упаковки полупроводниковых элементов (System on Integrated Chip, SoIC), разработанной совместно с TSMC. Вместе с этой технологией будут представлены новые чипы для HPC-вычислений.

AMD готовится внедрить технологию TSMC SoIC на будущих чипах для HPC


Анонс SoIC окажется приурочен к планируемому на 2022 год выпуск процессоров AMD Raphael - они придут на смену Vermeer-X3D. Особенность Raphael кроется в применении технологии AMD 3D V-Cache, которая напрямую связана с использованием SoIC для формирования сборного «сандвича» из вычислительного кристалла с ядрами Zen3/4 и микросхем памяти SRAM. SoIC позволит AMD объединить логику, память и инструменты ввода-вывода в одном корпусе, что должно стать достойным альтернативным решением на фоне развития технологий Intel Foveros 3-D.

Эксперты рассматривают данное решение как возможность объединить две линейки ускорителей EPYC и MI в единый продукт для HPC. Он будет сочетать в себе последовательную обработку команд x86-64, реализованную в архитектуре Zen, со скалярной обработкой на базе архитектуры AMD CDNA.

AMD готовится внедрить технологию TSMC SoIC на будущих чипах для HPC


Архитектура AMD CDNA задает новый, современный стандарт вычислений. Она была разработана силами AMD с нуля и нацелена на создание вычислительных ядер для эпохи эксафлопсных вычислений. По данным AMD, архитектура AMD CDNA способна обеспечить почти в 1,7 раза более высокую производительность FP64 при той же потребляемой мощности по сравнению с ускорителями AMD предыдущего поколения.



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