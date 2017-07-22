8 ноября компания AMD собирается провести мероприятие Accelerated Data Center Premiere, на котором будет представлен ряд новых технологий и продуктов. Среди них ожидается анонс новой амбициозной технологии трехмерной упаковки полупроводниковых элементов (System on Integrated Chip, SoIC), разработанной совместно с TSMC. Вместе с этой технологией будут представлены новые чипы для HPC-вычислений.
Анонс SoIC окажется приурочен к планируемому на 2022 год выпуск процессоров AMD Raphael - они придут на смену Vermeer-X3D. Особенность Raphael кроется в применении технологии AMD 3D V-Cache, которая напрямую связана с использованием SoIC для формирования сборного «сандвича» из вычислительного кристалла с ядрами Zen3/4 и микросхем памяти SRAM. SoIC позволит AMD объединить логику, память и инструменты ввода-вывода в одном корпусе, что должно стать достойным альтернативным решением на фоне развития технологий Intel Foveros 3-D.
Эксперты рассматривают данное решение как возможность объединить две линейки ускорителей EPYC и MI в единый продукт для HPC. Он будет сочетать в себе последовательную обработку команд x86-64, реализованную в архитектуре Zen, со скалярной обработкой на базе архитектуры AMD CDNA.
Архитектура AMD CDNA задает новый, современный стандарт вычислений. Она была разработана силами AMD с нуля и нацелена на создание вычислительных ядер для эпохи эксафлопсных вычислений. По данным AMD, архитектура AMD CDNA способна обеспечить почти в 1,7 раза более высокую производительность FP64 при той же потребляемой мощности по сравнению с ускорителями AMD предыдущего поколения.
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