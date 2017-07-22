Компания AMD запустила бандл AMD XGP «Вооружен для битвы» (Battle Game Bundle). Суть предложения в том, что при покупке определенных видеокарт AMD Radeon или настольных процессоров AMD Ryzen геймеры получают в подарок один дополнительный месяц доступа к Xbox Game Pass для ПК. Общая приблизительная стоимость бонуса составляет 10 долларов.
Сроки предоставления бандла AMD XGP «Вооружен для битвы»: с 26 октября 2021 года по 30 июня 2022 года. В течение этого периода можно приобрести акционный товар у оного из партнеров AMD (Citilink, DNS, Online Trade, Regard) и получить вместе с ним Код AMD. Для получения Приложения потребуется активировать Код AMD. Активация возможна до 31 июля 2022 года. Минимальный возраст участника - 18 лет.
После этого приложение появится в учетной записи Майкрософт геймера, и он сможет играть из своей учетной записи Майкрософт.
Xbox Game Pass для ПК открывает геймерам доступ к более чем 100 лучшим играм для ПК, включая Halo Infinite, как только она выйдет.
Бандл предоставляется при покупке некоторых процессоров для настольных ПК AMD Ryzen 5000-й и AMD Ryzen 3000-й серий и/или видеокарт AMD Radeon RX 6000-й серии.
Бандл AMD XGP «Вооружен для битвы» также доступен при покупке флагманской видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT - самой быстрой игровой видеокарты, разработанной AMD.
Геймеры также могут получить уже существующий бандл для AMD Radeon RX 6900 XT «Вступай в игру во всеоружии», который предлагает бесплатные копии Far Cry 6 и Resident Evil Village при покупке видеокарты Radeon RX 6900 XT.
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