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AMD дарит месяц подписки Xbox Game Pass своим российским покупателям

26 октября 2021, 18:58




Компания AMD запустила бандл AMD XGP «Вооружен для битвы» (Battle Game Bundle). Суть предложения в том, что при покупке определенных видеокарт AMD Radeon или настольных процессоров AMD Ryzen геймеры получают в подарок один дополнительный месяц доступа к Xbox Game Pass для ПК. Общая приблизительная стоимость бонуса составляет 10 долларов.

Сроки предоставления бандла AMD XGP «Вооружен для битвы»: с 26 октября 2021 года по 30 июня 2022 года. В течение этого периода можно приобрести акционный товар у оного из партнеров AMD (Citilink, DNS, Online Trade, Regard) и получить вместе с ним Код AMD. Для получения Приложения потребуется активировать Код AMD. Активация возможна до 31 июля 2022 года. Минимальный возраст участника - 18 лет.

AMD дарит месяц подписки Xbox Game Pass своим российским покупателям


После этого приложение появится в учетной записи Майкрософт геймера, и он сможет играть из своей учетной записи Майкрософт.

Xbox Game Pass для ПК открывает геймерам доступ к более чем 100 лучшим играм для ПК, включая Halo Infinite, как только она выйдет.

Бандл предоставляется при покупке некоторых процессоров для настольных ПК AMD Ryzen 5000-й и AMD Ryzen 3000-й серий и/или видеокарт AMD Radeon RX 6000-й серии.

Бандл AMD XGP «Вооружен для битвы» также доступен при покупке флагманской видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT - самой быстрой игровой видеокарты, разработанной AMD.

AMD дарит месяц подписки Xbox Game Pass своим российским покупателям


Геймеры также могут получить уже существующий бандл для AMD Radeon RX 6900 XT «Вступай в игру во всеоружии», который предлагает бесплатные копии Far Cry 6 и Resident Evil Village при покупке видеокарты Radeon RX 6900 XT.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".

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