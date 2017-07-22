Компания TSMC официально объявила о доступности для массового производства нового технологического узла N4P. Он представляет собой усовершенствованную версию 5-нм технологии производства микросхем, прежней разработки компании.
Новый процесс N4P является уже третьей стадией развития 5-нм техпроцесса TSMC. Как заявляет разработчик, переход на новую технологию обещает повышение производительности примерно на 11% по сравнению с базовой технологией N5 и примерно на 6% по сравнению с процессом N4. Что касается энергоэффективности, то она станет выше на 22% по сравнению с базовой технологией N5, при этом плотность размещения транзисторов выросла на 6%.
«N4P демонстрирует стремление TSMC к совершенствованию своих производственных технологий. Этот процесс был разработан с учетом возможности простой миграции готовых продуктов, ранее созданных на базе 5-нм платформы. Выбранный подход позволяет клиентам не только максимизировать свои прежние инвестиции, но обеспечивает также и более быстрое и энергоэффективное обновление существующих продуктов для N5».
Первым бенефициаром от использования нового технологического процесса стала компания Apple. Она уже использует производственную линию для выпуска 5-нм (N5P) техузлов при производстве процессоров Apple A15 Bionic текущего поколения. Эти микросхемы устанавливаются в смартфонах линейки iPhone 13.
Конкуренцию TSMC готова составить компания MediaTek. Уже скоро она собирается выпустить чипсет Dimensity 2000 с использованием 4-нм техпроцесса. Этот проект, как сообщается, уже находится в разработке.
Пару месяцев назад TSMC также объявила о своих планах по внедрению еще более совершенного 3-нм технологического узла, однако пока не было других сообщений по этому поводу. Эта информация может указывать на то, что будущий чипсет A16 Bionic следующего поколения для линейки iPhone 14 может использовать уже 4-нм техузел вместо объявленного пока только в планах 3-нм техпроцесса.
В то же время крупнейший конкурент TSMC, компания Samsung Foundry, заявила, что откладывает выпуск своих 3-нм чипов. Это может указывать на то, что флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 898 следующего поколения для флагманских смартфонов 2022 года будет производиться с использованием 4-нм техузла.
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