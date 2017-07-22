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Слухи: Snapdragon 898 и Dimensity 2000 выстроены на общей архитектуре ARM

28 октября 2021, 18:12




В сети Weibo появилось сообщение от известного информатора Digital Chat Station, где он заявил, что новые флагманские чипсеты Snapdragon 898 и Dimensity 2000 будут выстроены на одной и той же архитектуре ARM.

Эта архитектура предусматривает оснащение чипсетов Qualcomm и MediaTek суперъядрами ARM Cortex X2 и программными ядрами Cortex A710 и Cortex A510. Суперядра X2 и программные ядра A710 относятся к числу высокопроизводительных, тогда как ядра A510 ориентированы в первую очередь на обеспечение максимальной энергоэффективности в работе. Такое заявление указывает на то, что в основе разработки обоих чипсетов использована архитектура ARM V9.

Слухи: Snapdragon 898 и Dimensity 2000 выстроены на общей архитектуре ARM


Ожидается, что новые флагманские мобильные процессоры Qualcomm и MediaTek следующего поколения смогут конкурировать между собой на равных. Они будут устанавливаться на высокопроизводительные смартфоны. Все указывает на то, что обе компании подошли одинаково в выборе требований.

Информация последней утечки повторяет слухи, которые уже появлялись ранее. Они сводились к тому, что оба чипа будут почти идентичны между собой с точки зрения поддержки вычислительных операций. Основное различие между ними будет состоять в выборе графического процессора. Чип Qualcomm будет ориентирован на графический процессор Adreno, тогда как процессор MediaTek - на графический процессор ARM Mali.

Слухи: Snapdragon 898 и Dimensity 2000 выстроены на общей архитектуре ARM


Поскольку Adreno традиционно был быстрее графического процессора Mali, можно ожидать, что Snapdragon 898 также получит определенное преимущество над Dimensity 2000. Но это преимущество может не так сильно проявляться на основных вычислительных операциях, потому что Dimensity 2000 будет иметь более высокие тактовые частоты (2,85 ГГц) по сравнению с тактовой частотой 2,5 ГГц на процессоре Snapdragon 898. Выбор частот указан для ядер X2 и Cortex A710.

Digital Chat Station также указал, что будущие чипы Qualcomm и MediaTek будут выпускаться с использованием 4-нм техпроцесса TSMC, что также указывает на их близкое родство.



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