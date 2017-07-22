РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

TSMC подвела Apple с 3-нм технологией: iPhone 14 остался без новых чипсетов

04 ноября 2021, 14:41




Производитель микросхем TSMC, похоже, пообещал Apple, своему главному заказчику, больше, чем может достичь в указанные ранее сроки. Это касается готовности к началу массового производства чипсетов на базе 3-нм техпроцесса. Напомним, что на базе этой SoC купертиновцы собирались выпускать свой новый смартфон iPhone 14.

Сообщается, что TSMC столкнулась с проблемами при переходе на новую технологию. Они вызвали задержку в сроках готовности производства. Это в первую очередь отразилось на Apple - традиционно главном покупателе чипов TSMC.

TSMC обманула Apple с готовностью 3-нм технологий, поэтому iPhone 14 без новых чипов


О задержке сообщило издание The Information. Ожидалось, что новые 3-нм чипы появятся на рынке уже ко второй половине 2022 года. Переход на 3-нм технологии позволит повысить производительность и сделать чипсеты более энергоэффективными без значительного увеличения размера кристалла.

Несмотря на печальные новости, iPhone 14 еще может обновить свой выбор процессора по сравнению с нынешним поколением iPhone 13. TSMC уже сообщала, что полностью готова к началу массового производства чипов на базе 4-нм техпроцесса N4P. Он представляет собой улучшенный вариант 5-нм техпроцесса N5P, на базе которого сейчас выпускаются чипсеты для iPhone 13.

TSMC обманула Apple с готовностью 3-нм технологий, поэтому iPhone 14 без новых чипов


Новый процесс N4P стал уже третьей стадией развития 5-нм техпроцесса TSMC. Переход на новую технологию позволит поднять производительность процессоров на его базе примерно на 11% по сравнению с базовой технологией N5 и примерно на 6% по сравнению с процессом N4. Кроме того, N4P снижает сложность техпроцесса и сокращает время цикла подготовки полупроводниковой пластины. Это является существенным фактором в условиях продолжающейся глобальной нехватки микросхем.

Эта задержка может предоставить Samsung возможность догнать TSMC и даже первой перейти на 3-нм техпроцесс. Ранее Samsung сообщала, что отложила выпуск своих 3-нм чипов и также собирается производить чипсет Qualcomm Snapdragon 898 на базе 4-нм техузла.

Возможно, именно это заявление Samsung и стало главной причиной для нынешнего заявления TSMC. Последняя могла решить не торопиться со своей новинкой, поскольку она подстегивает рынок идти дальше, что и так ошибочно, когда рынок испытывает нехватку чипов даже для существующего поколения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Разработка Google Tensor велась не с нуля: многое было позаимствовано у Samsung
  • Слухи: Snapdragon 898 и Dimensity 2000 выстроены на общей архитектуре ARM
  • Qualcomm представила Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G и 680 4G
  • TSMC объявила о доступности для массового производства техузла N4P
  • Чипсет Apple A15 оказался лучше, чем обещал производитель

    • следующая новость
    Xiaomi собирается переводить свои смартфоны на Android 12

    предыдущая новость
    Microsoft создает собственную виртуальную метавселенную Mesh

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Способы покупки криптовалюты в РФ в 2021 году Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Как выгодно купить криптовалюту в России Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 ноября, 2021

    Практически все процессорные кулеры и водоблоки Alphacool совместимы с Intel LGA 1700

    Агентство Джони Айва выпустило медаль «Terra Carta Seal» «За выдающиеся достижения в бизнесе»

    Scythe выпустила комплект SCMK-1700 для установки кулеров под Intel LGA1700

    Xiaomi собирается переводить свои смартфоны на Android 12

    TSMC подвела Apple с 3-нм технологией: iPhone 14 остался без новых чипсетов

    Microsoft создает собственную виртуальную метавселенную Mesh

    Техасский вычислительный центр и AMD запустили суперкомпьютер Lonestar 6 мощностью 3 PFLOPS

    Microsoft раскрыла причину сбоя Snipping Tool: проблема затрагивает всю Windows 11

    3 ноября, 2021

    EK выпустила прецизионную торсионную отвертку EK-Loop 0,6 Нм для сборки ПК

    NVIDIA выпустит мобильную видеокарту GeForce RTX 3070 Ti

    Утилита Project Hydra для разгона процессоров AMD Ryzen 5000/6000 появится к концу ноября

    Netflix запустила сервис мобильных игр на Android для всего мира

    Анонс Lenovo YOGA Pro14s Carbon и YOGA 16S 2022 на базе мобильных процессоров Ryzen 5000

    Утилита Snipping Tool вызывает фатальное падение Windows 11

    2 ноября, 2021

    Microsoft запустила службу Azure OpenAI для доступа к моделям OpenAI GPT-3

    realme Book дебютировал в России: первый ноутбук realme получил невысокий ценник

    Видеокарта Intel DG2-448 не уступает NVIDIA GeForce RTX 3070

    Samsung выпустила элитные джинсы Z Flip Pocket Denim со смартфоном Galaxy Z Flip 3 впридачу

    iPhone научат автоматически вызывать медиков в случае аварии

    В Windows 11 обнаружена проблема: «тысячи пустых папок»

    ССЫЛКИ