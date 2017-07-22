Производитель микросхем TSMC, похоже, пообещал Apple, своему главному заказчику, больше, чем может достичь в указанные ранее сроки. Это касается готовности к началу массового производства чипсетов на базе 3-нм техпроцесса. Напомним, что на базе этой SoC купертиновцы собирались выпускать свой новый смартфон iPhone 14.
Сообщается, что TSMC столкнулась с проблемами при переходе на новую технологию. Они вызвали задержку в сроках готовности производства. Это в первую очередь отразилось на Apple - традиционно главном покупателе чипов TSMC.
О задержке сообщило издание The Information. Ожидалось, что новые 3-нм чипы появятся на рынке уже ко второй половине 2022 года. Переход на 3-нм технологии позволит повысить производительность и сделать чипсеты более энергоэффективными без значительного увеличения размера кристалла.
Несмотря на печальные новости, iPhone 14 еще может обновить свой выбор процессора по сравнению с нынешним поколением iPhone 13. TSMC уже сообщала, что полностью готова к началу массового производства чипов на базе 4-нм техпроцесса N4P. Он представляет собой улучшенный вариант 5-нм техпроцесса N5P, на базе которого сейчас выпускаются чипсеты для iPhone 13.
Новый процесс N4P стал уже третьей стадией развития 5-нм техпроцесса TSMC. Переход на новую технологию позволит поднять производительность процессоров на его базе примерно на 11% по сравнению с базовой технологией N5 и примерно на 6% по сравнению с процессом N4. Кроме того, N4P снижает сложность техпроцесса и сокращает время цикла подготовки полупроводниковой пластины. Это является существенным фактором в условиях продолжающейся глобальной нехватки микросхем.
Эта задержка может предоставить Samsung возможность догнать TSMC и даже первой перейти на 3-нм техпроцесс. Ранее Samsung сообщала, что отложила выпуск своих 3-нм чипов и также собирается производить чипсет Qualcomm Snapdragon 898 на базе 4-нм техузла.
Возможно, именно это заявление Samsung и стало главной причиной для нынешнего заявления TSMC. Последняя могла решить не торопиться со своей новинкой, поскольку она подстегивает рынок идти дальше, что и так ошибочно, когда рынок испытывает нехватку чипов даже для существующего поколения.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".