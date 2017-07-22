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AMD ведет разработку новой микроархитектуры Zen4 (Dense)

05 ноября 2021, 14:26




Судя по слухам, компания AMD ведет разработку микроархитектуры, получившей название Zen4D (Dense). Она предназначена для вычислительной нагрузки определенного типа. Высказываются предположения, что развитие этого направления может быть связано с с поддержкой гетерогенных вычислений в процессорах следующего поколения.

Одним из первых информацией о новой микроархитектуре поделился блогер Moore's Law is Dead. Он сообщил, что ядра Zen4D нового типа будут представлять собой переработанную версию ядра Zen4. Она разрабатывается из форка Zen4, т.е. созданием самостоятельного ответвления от промежуточной версии Zen4, принятой за базовую.

Новый тип архитектуры предполагает сокращение объема доступной кэш-памяти и снижение тактовой частоты. Это делается для повышения энергоэффективности. Благодаря меньшему размеру кэш-памяти, новое ядро Zen4D станет боле компактным, позволив разместить в каждом чиплете до 16 ядер.

Выбранный путь на модернизацию взамен разработки принципиально новой, улучшенной микроархитектуры позволит AMD быстрее модернизировать свои уже существующие решения. AMD выиграет за счет «естественной» модернизации производственных узлов, достигаемой путем перехода на более высокие технологические нормы их производства. В результате AMD экономит время и средства на разработку.

Подход AMD принципиально отличается от того, что делает Intel. Последняя разрабатывает две самостоятельные микроархитектуры для своих гетерогенных процессоров: Lakefield и Alder Lake / Raptor Lake.

AMD ведет разработку новой микроархитектуры Zen4 (Dense)

Слухи о развитии микроархитектур AMD Zen4D и Zen5. Источник: Moore's Law is Dead

Как сообщает блогер, ожидается появление нового процессора под названием Bergamo на базе создаваемой микроархитектуры Zen4D. Он получит 128 вычислительных ядер и будет относиться к серии EPYC - процессоров для серверов и дата-центров.

Слухи о разработке новых процессоров EPYC ходят уже несколько месяцев. Ожидается, что созданный процессор будет представлять собой набор из 8 чиплетов с 16 ядрами Zen4D каждый.

Пока неизвестно точно, будет ли поддерживаться в новой микроархитектуре Zen4D принцип многопоточности (SMT). Если это подтвердится, то AMD сможет увеличить количество поддерживаемых вычислительных потоков, обойдя Intel Gracemont, который не поддерживает гиперпоточность.

AMD ведет разработку новой микроархитектуры Zen4 (Dense)


Информация о существовании Zen4D появилась на рынке не впервые. Ранее это кодовое имя упоминалось в утечках, касающихся разработки Granite Ridge и Strix Point. Их относили к процессорам для настольных систем и связывали с направлением Zen5.

Упоминалось также, что микроархитектура Zen4D будет использоваться не только для высокопроизводительных серверов и настольных компьютеров, но и для относительно маломощных моделей, включая мобильные процессоры.

AMD ведет разработку новой микроархитектуры Zen4 (Dense)




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