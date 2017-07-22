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Чипсеты Apple третьего поколения будут выпускаться по 3-нм нормам TSMC и получат до 40 ядер

09 ноября 2021, 12:57




В сети появились слухи, раскрывающие особенности нового поколения чипсетов Apple. Они придут на смену платформам Apple M1 Pro и M1 Max 2-поколения, которыми оснащаются последние 14- и 16-дюймовые модели ноутбуков MacBook Pro.

Для чипсетов 3-го поколения будут использоваться кодовые наименования Ibiza, Lobos и Palma. Как ожидается, они получат до 40 вычислительных ядер, что является существенным шагом вперед по сравнению с 10-ядерными процессорами у M1 Max 2-го поколения.

Чипы Apple третьего поколения будут выпускаться по 3-нм нормам TSMC и иметь до 40 ядер


Новые чипсеты будут готовы к массовому производству в 2023 году, и, скорее всего, появятся в первую очередь в настольных компьютерах Mac высокого класса. Для их производства будет применяться 3-нм техпроцесс TSMC. Добиться 4-кратного роста плотности размещения ядер удастся за счет перехода на 4-слойную компоновку кристаллов на одном чипе.

Недавний старт разработки компанией Apple собственных чипсетов для настольных ПК произошел с запуском модели M1. Чипсеты 2-го поколения выпускались по более совершенным технологическим нормам 5-нм TSMC и использовали уже 2-слойную компоновку кристаллов на одном чипе.



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