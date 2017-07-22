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Анонс нового чипсета Samsung Exynos 2200 с графикой AMD пройдет 19 ноября

09 ноября 2021, 23:28




Компания Samsung собирается показать на презентации 19 ноября свой новый чипсет Exynos 2200 с графикой от AMD, а также более доступную платформу Exynos 1250. Пока это только утечки, но они вполне реальны, хотя эксперты высказывают противоположные по смыслу слухи, что приводит в путанице при выборе окончательного мнения.

Поводом для прогнозов стал пост в Instagram, где компания Samsung объявила дату предстоящего мероприятия (19 ноября) и пообещала показать то, что будет считаться «будущим в игровой графике и системах для развлечений».

Samsung Exynos покажет 19 ноября новый Exynos 2200 с графикой AMD и Exynos 1250


«Игровая графика продолжает стремительно развиваться. Мы покажем, как будут выглядеть развлечения. Это произойдет 19 ноября 2021 года», - такими словами сопровождался анонс предстоящего ивента в Instagram.

В текста поста также сообщалось, что «иммерсивные» игры в том виде, к которому привыкли пользователи, станут другими. Нынешний эффект вовлеченности и присутствия часто сильно зависит от множества внешних факторов. Это мешает в полном объеме реализовать задуманный авторами контент. Новые возможности электроники позволят изменить мир, считают в Samsung.

Samsung Exynos покажет 19 ноября новый Exynos 2200 с графикой AMD и Exynos 1250


Оценивая эти заявления, эксперты рассчитывают увидеть на мероприятии новый флагманский чипсет Exynos 2200, в состав которого входит графический процессор AMD. В то же время появились слухи, что Samsung, якобы, отказалась от выпуска Exynos 2200 в пользу Snapdragon 898.

Против этого заявления резко выступил известный информатор Ice Universe. Он продолжает настаивать, что эти слухи - чистая «утка». С его слов, чипсетом Exynos 2200 будет оснащаться новый флагманский смартфон серии Galaxy S22 для некоторых регионов, в числе которых - Европа. Для других регионов будет поставляться версия с чипсетом Snapdragon 898 - его презентация пройдет 30 ноября.

Уверенность в достоверности мнения Ice Universe внушают заявления AMD. Недавно там отметили, что работают над графикой с архитектурой AMD RDNA 2. Среди новых функций - поддержка трассировки лучей и шейдеринг с переменной скоростью.

Samsung Exynos покажет 19 ноября новый Exynos 2200 с графикой AMD и Exynos 1250


Если принять эту версию и опираться на более ранние слухи, то для изготовления чипсета Exynos 2200 будет применяться 4-нм техпроцесс Samsung LPE. В состав чипсета войдут одно ядро Cortex-X2 Prime с тактовой частотой 2,9 ГГц, три ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2,8 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510, работающие на частоте 2,2 ГГц. Все ядра соответствуют архитектуре ARM v9. Разработку графического процессора в составе Exynos 2200 вела AMD, а его тактовая частота составляет 1250 МГц.

Помимо этого, ожидается анонс чипсета Exynos 1250 (или 1200, или 1280). Он будет выступать в качестве замены Exynos 1080, который был представлен год назад, в ноябре 2020 года.



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